Ваш смартфон Samsung может иметь китайский дисплей: каких моделей это касается

Компания Samsung Electronics закупит OLED-панели для некоторых своих смартфонов у более дешевого китайского поставщика China Star Optoelectronics Technology (CSOT).

Samsung Electronics разместила заказ у CSOT примерно на 15 миллионов OLED-панелей для смартфонов среднего и низкого класса, таких как Galaxy A57 и Fan Edition (FE). Об этом пишет The Elec со ссылкой на свои источники.

Как отмечают в издании, даже бюджетные смартфоны Galaxy A ранее оснащались OLED-панелями от Samsung Display. Таким образом Samsung не только обеспечивала стабильное качество, но и поддерживала свою внутреннюю цепь поставок. Однако глобальный кризис памяти может это изменить.

Экраны CSOT по меньшей мере на 20% дешевле тех, что производит Samsung Display. Вполне возможно, что Samsung Electronics стремится компенсировать рост стоимости памяти, экономя на закупке дисплеев.

"Цены на память невозможно снизить путем переговоров, но дисплеи имеют некоторые альтернативы, поэтому существует стремление сократить расходы на панели, где это возможно", — сказал один представитель отрасли.

Сообщается, что эта инициатива спровоцировала острый конфликт между Samsung Electronics и Samsung Display. По данным источников, Samsung Display обратилась в высшие инстанции, пытаясь отменить это решение, но попытки были безуспешными.

В прошлом году Samsung выпустила около 240 миллионов смартфонов, более половины которых составляют модели среднего и низкого класса, такие как серия Galaxy A. Учитывая это, перед CSOT открываются широкие перспективы.

