Ваш смартфон Samsung може мати китайський дисплей: яких моделей це стосується

Компанія Samsung Electronics закупить OLED-панелі для деяких своїх смартфонів у дешевшого китайського постачальника China Star Optoelectronics Technology (CSOT).

Samsung Electronics розмістила замовлення у CSOT приблизно на 15 мільйонів OLED-панелей для смартфонів середнього та низького класу, таких як Galaxy A57 та Fan Edition (FE). Про це пише The Elec з посиланням на свої джерела.

Як зазначають у виданні, навіть бюджетні смартфони Galaxy A раніше оснащувалися OLED-панелями від Samsung Display. Таким чином Samsung не лише забезпечувала стабільну якість, але й підтримувала свій внутрішній ланцюг поставок. Однак глобальна криза пам’яті може це змінити.

Екрани CSOT щонайменше на 20% дешевші за ті, що виготовляє Samsung Display. Цілком можливо, що Samsung Electronics прагне компенсувати зростання вартості пам'яті, економлячи на закупівлі дисплеїв.

"Ціни на пам'ять неможливо знизити шляхом переговорів, але дисплеї мають деякі альтернативи, тому існує прагнення скоротити витрати на панелі, де це можливо", — сказав один представник галузі.

Повідомляється, що ця ініціатива спровокувала гострий конфлікт між Samsung Electronics та Samsung Display. За даними джерел, Samsung Display звернулася до вищих інстанцій, намагаючись скасувати це рішення, але спроби були безуспішними.

Минулого року Samsung випустила близько 240 мільйонів смартфонів, понад половину яких становлять моделі середнього та низького класу, такі як серія Galaxy A. З огляду на це, перед CSOT відкриваються широкі перспективи.

