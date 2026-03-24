"Очень разочарован": пользователи Galaxy S26 Ultra поделились впечатлением от флагмана Samsung

Флагманский смартфон Samsung Galaxy S26 Ultra оказался настолько неоднозначным продуктом, что мнения пользователей разделилось почти пополам.

Samsung Galaxy S26 Ultra получил несколько замечательных новых функций, однако большинство характеристик остались почти неизменными по сравнению с Galaxy S25 Ultra. Это сказалось на результатах опроса PhoneArena.

Около 51% владельцев Galaxy S26 Ultra проголосовали за вариант "Очень разочарован", тогда как только 31% респондентов полностью удовлетворены смартфоном. Еще 17% пользователей также дали относительно положительную оценку Galaxy S26 Ultra, отметив хорошую производительность и дисплей конфиденциальности.

Результаты опроса относительно Galaxy S26 Ultra

"Эти голоса прекрасно отражают состояние флагманских телефонов Samsung в наше время. С одной стороны, вы имеете очень надежный телефон от проверенного бренда, но с другой стороны, он просто не так эффективен, как его китайские аналоги", — отметили эксперты портала.

Відео дня

Важно

В издании отметили, что Galaxy S26 Ultra действительно получил первый в мире дисплей конфиденциальности, а также улучшенную скорость зарядки и обработки данных. В то же время смартфон все еще имеет тот же аккумулятор, что и последние семь лет. Дизайн флагмана Samsung стал более изогнутым и похожим на iPhone 17, а возвращение выступления камеры на задней панели стало "противоречивым шагом".

Напомним, компания Samsung предложила пользователю 250 долларов, чтобы он не возвращал Galaxy S26 Ultra.

