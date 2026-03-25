"Прослужит вам годы": лучший смартфон до 10 000 грн по результатам тестирования (фото)

Samsung Galaxy A17 5G значительно превосходит большинство бюджетных смартфонов по качеству дисплея и сроку аппаратной поддержки. Кроме того, этот дешевый телефон поддерживает ряд полезных функций.

Обозревательница техники Айви Лискомб протестировала 13 бюджетных смартфонов на Android, используя каждый из них в течение недели. В конце концов она пришла к выводу, что Samsung Galaxy A17 5G имеет лучшее соотношение цены и характеристик.

В Украине Samsung Galaxy A17 5G (4/128GB) можно купить примерно за 7 100 — 8 500 грн. Вариант с большим объемом памяти (8/256GB) стоит до 9 999 грн.

Samsung Galaxy A17 5G Фото: NYT

За эти деньги Galaxy A17 предлагает высококачественный AMOLED-экран, аккумулятор емкостью 5000 мАч, защиту от пыли и брызг IP54, а также такие удобные функции, как NFC для бесконтактной оплаты и сканер отпечатков пальцев.

Відео дня

Компания Samsung обещает шесть лет обновлений программного обеспечения Android и патчей безопасности. Это означает, что Galaxy A17 может прослужить вам до 2031 года. Это значительно дольше, чем можно ожидать от остальных протестированных недорогих смартфонов.

Опрос Какие бренды смартфонов вы предпочитаете? Опрос открыт до Apple (iPhone) Samsung Motorola Google (Pixel) Xiaomi (Redmi) Huawei OPPO (Realme) iQOO (Vivo) Honor Sony (Xperia) Asus (Zenfone) Никакой из этих Голосувати

По словам Лискомб, емкости аккумулятора Galaxy A17 хватает на целый день, даже если часами смотреть видео на YouTube и подкасты, использовать Google Maps, постоянно писать текстовые сообщения, смотреть Netflix и играть в требовательные игры. При этом смартфон полностью заряжается чуть больше чем за час.

Несмотря на ряд преимуществ, Samsung пришлось пожертвовать некоторыми параметрами, чтобы сделать Galaxy A17 таким дешевым. Обозревательница отметила, что телефон иногда работал медленно или зависал, поэтому не стоит ожидать от него многозадачности. В Galaxy A17 также нет разъема для наушников, а динамики не стерео и имеют несколько "жестяной" звук. Тем не менее, это отличное устройство за такую цену.

"Samsung Galaxy A17 5G — это лучший выбор, если вы ищете телефон, который прослужит вам годы, и не хотите тратить много денег", — подытожила Лискомб.

Напомним, флагман Samsung Galaxy S26 Ultra оказался настолько неоднозначным, что мнения пользователей разделилось пополам.

Фокус также сообщал, что эксперт назвал будущий OnePlus Nord 6 более дешевой альтернативой смартфонам Samsung.