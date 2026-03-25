Samsung представила смартфони Galaxy A57 і A37: скільки коштують новинки середнього класу (фото)

Samsung поповнила середньобюджетну А-серію моделями Galaxy A57 і Galaxy A37. Пристрої, що обіцяють стати бестселерами бренду, отримали свіжий дизайн, поліпшені камери і функції ШІ, раніше доступні тільки у флагманах.

Про реліз Galaxy A37 і Galaxy A57 повідомляє видання SamMobile.

Samsung Galaxy A57

Старша модель A57 позиціонується як преміальний представник середнього сегмента. Смартфон отримав металеву рамку і став найтоншим пристроєм у серії Galaxy A з 2019 року — товщина корпусу становить лише 6,9 мм. Дисплей обрамлений симетричними і дуже тонкими рамками. Апарат працює під управлінням ОС Android 16 з оболонкою One UI 8.5 і підтримує низку інтелектуальних функцій: покращений пошук Circle to Search з розпізнаванням кількох об'єктів, голосову транскрипцію диктофона та оновлений асистент Bixby 4.0 (без повного генеративного пакета Galaxy AI). Уперше за кілька років смартфон цієї серії отримав захист від води та пилу за стандартом IP68.

Samsung Galaxy A57 Фото: sammobile.com

Основні характеристики Galaxy A57:

Дисплей: 6,7 дюйма, Super AMOLED+, FHD+, частота оновлення 120 Гц, пікова яскравість 1900 ніт.

8-ядерний чип Exynos 1680 (охолодження забезпечує збільшена на 13% випарна камера). Пам'ять: 8 ГБ або 12 ГБ оперативної пам'яті; 128, 256 або 512 ГБ вбудованого сховища.

основна 50 Мп (з поліпшеним алгоритмом Nightography), надширококутна 12 Мп, макро 5 Мп; фронтальна 12 Мп. Батарея: 5000 мАг.

Samsung Galaxy A37

Базова модель Galaxy A37 зберегла впізнаваний дизайн попередника, але отримала істотний внутрішній апгрейд. Головним поліпшенням став перехід на 4-нанометровий процесор Exynos 1480, який прийшов на зміну Snapdragon 6 Gen 3. Виробник також встановив збільшений 50-Мп фотосенсор основної камери з оптичною стабілізацією і поліпшеним опрацюванням кадрів при слабкому освітленні. Смартфон розрахований на тривалу експлуатацію: Samsung обіцяє 6 років оновлень ОС і патчів безпеки.

Samsung Galaxy A37 Фото: sammobile.com

Основні характеристики Galaxy A37:

Дисплей: 6,7 дюйма, Super AMOLED, FHD+, частота 120 Гц, пікова яскравість до 1900 ніт у режимі HDR (1200 ніт у HBM).

Exynos 1480 (графіка Xclipse 530). Пам'ять: оперативна стандарту LPDDR5X (6, 8 або 12 ГБ), швидкий накопичувач UFS (128 або 256 ГБ). Слот для карт пам'яті microSD і 3,5-мм аудіороз'єм відсутні.

Офіційні ціни на смартфони в Україні:

Samsung Galaxy A37 5G 8/256 ГБ — 20 999 грн

Samsung Galaxy A57 5G 8/128 ГБ — 23 999 грн

Samsung Galaxy A57 5G 8/256 ГБ — 25 499 грн

