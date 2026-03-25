Бюджетні смартфони з відмінними параметрами: топ-3 популярні моделі (фото)

При виборі недорогого телефону покупці часто дивляться тільки на свіжі новинки. Але просто зараз у продажу є перевірені гаджети, які впали в ціні, але так само радують своїх власників.

Фокус розповість про три хітових апарати з привабливим співвідношенням ціни та якості, які отримали високі оцінки користувачів.

Xiaomi Redmi Note 15 Pro

Смартфон виділяється вражаючою автономністю завдяки кремній-вуглецевому акумулятору на 6500 мАгод з підтримкою 45-ватної зарядки і можливістю працювати як повербанк (потужність віддачі 18 Вт). Апарат оснащений 6,77-дюймовим AMOLED-дисплеєм з частотою оновлення 120 Гц, піковою яскравістю 3200 ніт і захисним склом Gorilla Glass Victus 2. За продуктивність відповідає чип MediaTek Helio G200 Ultra, а за фотоможливості — просунута основна камера на 200 МП з оптичною стабілізацією і фронтальний модуль на 32 МП. Корпус захищений від вологи і пилу за стандартом IP65. Приємним бонусом стане інтеграція ШІ-асистента Google Gemini.

Xiaomi Redmi Note 15 Pro 4G Фото: gsmarena.com

Власники насамперед хвалять феноменальну батарею, заряду якої за активного використання може вистачати на повних два дні. Покупці відзначають високу якість знімків, гучні стереодинаміки і плавну роботу інтерфейсу. Головним недоліком стала відсутність комплектного блоку живлення, що вже стає нормою у всіх виробників.

Ціна в Україні: 12 999 грн (8/256 ГБ).

Motorola Edge 50 Fusion

Модель пропонує преміальні матеріали, включно із задньою панеллю з екошкіри, а також захист від води за стандартом IP68. Edge 50 Fusion базується на процесорі Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 і оснащений вигнутим 6,7-дюймовим P-OLED дисплеєм із частотою оновлення до 144 Гц. Батарея на 5000 мАг підтримує швидкісну зарядку на 68 Вт, що дає змогу заповнити 50% енергії всього за 15 хвилин. Основна камера представлена 50-Мп сенсором з оптичною стабілізацією (OIS), який доповнено 13-Мп ширококутним об'єктивом з автофокусом.

Motorola Edge 50 Fusion Фото: gsmarena.com

Власники пристрою залишаються в захваті від ергономічності смартфона — він легкий, тонкий і дуже зручно лежить у руці. У відгуках часто відзначають чудову якість стереозвуку, швидкий інтерфейс і відмінну автономність у поєднанні з блискавичною зарядкою. Серед мінусів покупці виділяють відсутність 3,5-мм роз'єму для навушників і те, що для швидкої зарядки фірмовий блок доведеться докуповувати окремо.

Ціна в Україні: 9 999 грн (8/256 ГБ).

Motorola G86 5G

Апарат поєднує в собі високу міцність і приємні матеріали, пропонуючи корпус із захистом IP68/IP69, сертифікацією за стандартом MIL-STD-810H і покриттям з екошкіри. Смартфон отримав плоский 6,67-дюймовий P-OLED екран з підтримкою 120 Гц і піковою яскравістю до 4500 ніт, захищений новим склом Gorilla Glass 7i. В основі пристрою — 4-нм чип середнього рівня MediaTek Dimensity 7300, що живиться від батареї на 5200 мАг. За зйомку відповідає 50-Мп головна камера з OIS і 32-Мп селфі-модуль з можливістю запису 4K-відео.

Motorola G86 5G Фото: itc.ua

Користувачі високо оцінюють швидкість роботи смартфона. Можна відразу оновитися до актуальної ОС Android 16. Багатьом припав до смаку плоский екран без заокруглень і загальний дизайн пристрою. Також задоволені камерами і компактністю телефону, проте зустрічаються поодинокі скарги на те, що звучання динаміків і передача кольору дисплея суб'єктивно поступаються старішим моделям бренду з IPS-матрицями.

Ціна в Україні: 11 499 грн (8/256 ГБ).

