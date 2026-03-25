Бюджетные смартфоны с отличными параметрами: топ-3 популярные модели (фото)

При выборе недорогого телефона покупатели часто смотрят только на свежие новинки. Но прямо сейчас в продаже есть проверенные гаджеты, которые упали в цене, но все так же радуют своих владельцев.

Фокус расскажет про три хитовых аппарата с привлекательным соотношением цены и качества, которые получили высокие оценки пользователей.

Xiaomi Redmi Note 15 Pro

Смартфон выделяется впечатляющей автономностью благодаря кремний-углеродному аккумулятору на 6500 мАч с поддержкой 45-ваттной зарядки и возможностью работать как повербанк (мощность отдачи 18 Вт). Аппарат оснащен 6,77-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц, пиковой яркостью 3200 нит и защитным стеклом Gorilla Glass Victus 2. За производительность отвечает чип MediaTek Helio G200 Ultra, а за фотовозможности — продвинутая основная камера на 200 МП с оптической стабилизацией и фронтальный модуль на 32 МП. Корпус защищен от влаги и пыли по стандарту IP65. Приятным бонусом станет интеграция ИИ-ассистента Google Gemini.

Xiaomi Redmi Note 15 Pro 4G Фото: gsmarena.com

Владельцы в первую очередь хвалят феноменальную батарею, заряда которой при активном использовании может хватать на полных два дня. Покупатели отмечают высокое качество снимков, громкие стереодинамики и плавную работу интерфейса. Главным недостатком стало отсутствие комплектного блока питания, что уже становится нормой у всех производителей.

Цена в Украине: 12 999 грн (8/256 ГБ).

Motorola Edge 50 Fusion

Модель предлагает премиальные материалы, включая заднюю панель из экокожи, а также защиту от воды по стандарту IP68. Edge 50 Fusion базируется на процессоре Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 и оснащен изогнутым 6,7-дюймовым P-OLED дисплеем с частотой обновления до 144 Гц. Батарея на 5000 мАч поддерживает скоростную зарядку на 68 Вт, позволяющую восполнить 50% энергии всего за 15 минут. Основная камера представлена 50-Мп сенсором с оптической стабилизацией (OIS), который дополнен 13-Мп широкоугольным объективом с автофокусом.

Motorola Edge 50 Fusion Фото: gsmarena.com

Владельцы устройства остаются в восторге от эргономичности смартфона — он легкий, тонкий и очень удобно лежит в руке. В отзывах часто отмечают превосходное качество стереозвука, быстрый интерфейс и отличную автономность в сочетании с молниеносной зарядкой. Среди минусов покупатели выделяют отсутствие 3,5-мм разъема для наушников и то, что для быстрой зарядки фирменный блок придется докупать отдельно.

Цена в Украине: 9 999 грн (8/256 ГБ).

Motorola G86 5G

Аппарат сочетает в себе высокую прочность и приятные материалы, предлагая корпус с защитой IP68/IP69, сертификацией по стандарту MIL-STD-810H и покрытием из экокожи. Смартфон получил плоский 6,67-дюймовый P-OLED экран с поддержкой 120 Гц и пиковой яркостью до 4500 нит, защищенный новым стеклом Gorilla Glass 7i. В основе устройства — 4-нм чип среднего уровня MediaTek Dimensity 7300, питающийся от батареи на 5200 мАч. За съемку отвечает 50-Мп главная камера с OIS и 32-Мп селфи-модуль с возможностью записи 4K-видео.

Motorola G86 5G Фото: itc.ua

Пользователи высоко оценивают скорость работы смартфона. Можно сразу обновиться до актуальной ОС Android 16. Многим пришелся по вкусу плоский экран без закруглений и общий дизайн устройства. Также довольны камерами и компактностью телефона, однако встречаются единичные жалобы на то, что звучание динамиков и цветопередача дисплея субъективно уступают более старым моделям бренда с IPS-матрицами.

Цена в Украине: 11 499 грн (8/256 ГБ).

