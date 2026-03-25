Samsung представила смартфоны Galaxy A57 и A37: сколько стоят новинки среднего класса (фото)

Samsung пополнила среднебюджетную А-серию моделями Galaxy A57 и Galaxy A37. Устройства, обещающие стать бестселлерами бренда, получили свежий дизайн, улучшенные камеры и функции ИИ, ранее доступные только во флагманах.

О релизе Galaxy A37 и Galaxy A57 сообщает издание SamMobile.

Samsung Galaxy A57

Старшая модель A57 позиционируется как премиальный представитель среднего сегмента. Смартфон получил металлическую рамку и стал самым тонким устройством в серии Galaxy A с 2019 года — толщина корпуса составляет всего 6,9 мм. Дисплей обрамлен симметричными и очень тонкими рамками. Аппарат работает под управлением ОС Android 16 с оболочкой One UI 8.5 и поддерживает ряд интеллектуальных функций: улучшенный поиск Circle to Search с распознаванием нескольких объектов, голосовую транскрипцию диктофона и обновленный ассистент Bixby 4.0 (без полного генеративного пакета Galaxy AI). Впервые за несколько лет смартфон этой серии получил защиту от воды и пыли по стандарту IP68.

Samsung Galaxy A57 Фото: sammobile.com

Основные характеристики Galaxy A57:

Дисплей: 6,7 дюйма, Super AMOLED+, FHD+, частота обновления 120 Гц, пиковая яркость 1900 нит.

6,7 дюйма, Super AMOLED+, FHD+, частота обновления 120 Гц, пиковая яркость 1900 нит. Процессор: 8-ядерный чип Exynos 1680 (охлаждение обеспечивает увеличенная на 13% испарительная камера).

8-ядерный чип Exynos 1680 (охлаждение обеспечивает увеличенная на 13% испарительная камера). Память: 8 ГБ или 12 ГБ оперативной памяти; 128, 256 или 512 ГБ встроенного хранилища.

8 ГБ или 12 ГБ оперативной памяти; 128, 256 или 512 ГБ встроенного хранилища. Камеры: основная 50 Мп (с улучшенным алгоритмом Nightography), сверхширокоугольная 12 Мп, макро 5 Мп; фронтальная 12 Мп.

основная 50 Мп (с улучшенным алгоритмом Nightography), сверхширокоугольная 12 Мп, макро 5 Мп; фронтальная 12 Мп. Батарея: 5000 мАч.

5000 мАч. Дополнительно: металлическая рамка, защитное стекло Gorilla Glass Victus+ с обеих сторон, Wi-Fi 6E, Bluetooth 6.0, защита IP68, вес 179 г.

Samsung Galaxy A37

Базовая модель Galaxy A37 сохранила узнаваемый дизайн предшественника, но получила существенный внутренний апгрейд. Главным улучшением стал переход на 4-нанометровый процессор Exynos 1480, который пришел на смену Snapdragon 6 Gen 3. Производитель также установил увеличенный 50-Мп фотосенсор основной камеры с оптической стабилизацией и улучшенной обработкой кадров при слабом освещении. Смартфон рассчитан на длительную эксплуатацию: Samsung обещает 6 лет обновлений ОС и патчей безопасности.

Samsung Galaxy A37 Фото: sammobile.com

Основные характеристики Galaxy A37:

Дисплей: 6,7 дюйма, Super AMOLED, FHD+, частота 120 Гц, пиковая яркость до 1900 нит в режиме HDR (1200 нит в HBM).

6,7 дюйма, Super AMOLED, FHD+, частота 120 Гц, пиковая яркость до 1900 нит в режиме HDR (1200 нит в HBM). Процессор: Exynos 1480 (графика Xclipse 530).

Exynos 1480 (графика Xclipse 530). Память: оперативная стандарта LPDDR5X (6, 8 или 12 ГБ), быстрый накопитель UFS (128 или 256 ГБ). Слот для карт памяти microSD и 3,5-мм аудиоразъем отсутствуют.

оперативная стандарта LPDDR5X (6, 8 или 12 ГБ), быстрый накопитель UFS (128 или 256 ГБ). Слот для карт памяти microSD и 3,5-мм аудиоразъем отсутствуют. Камеры: основная 50 Мп (OIS, пиксели 1 мкм, запись 10-битного HDR видео), сверхширокоугольная 8 Мп, макро 5 Мп; фронтальная 12 Мп (поддержка записи 4K/30fps).

основная 50 Мп (OIS, пиксели 1 мкм, запись 10-битного HDR видео), сверхширокоугольная 8 Мп, макро 5 Мп; фронтальная 12 Мп (поддержка записи 4K/30fps). Дополнительно: пластиковая рамка, стекла Gorilla Glass Victus+, защита IP68, подэкранный сканер отпечатков пальцев, стереодинамики, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4. Толщина 7,4 мм, вес 194 г.

Официальные цены на смартфоны в Украине:

Samsung Galaxy A37 5G 8/256 ГБ — 20 999 грн

Samsung Galaxy A57 5G 8/128 ГБ — 23 999 грн

Samsung Galaxy A57 5G 8/256 ГБ — 25 499 грн

