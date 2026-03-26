Який бюджетний смартфон Samsung обрати цього року: Galaxy A57 проти Galaxy A37

Samsung скоро випустить смартфони середнього класу Galaxy A37 та Galaxy A57. Galaxy A57 перевершує Galaxy A37 за деякими характеристиками, однак він також коштує дорожче.

Ціна Samsung Galaxy A57 починається від 550 доларів, тоді як Samsung Galaxy A37 коштуватиме від 450 доларів. Першими враженнями від користування цими смартфонами поділився оглядач техніки Енді Боксолл у своїй статті для Android Police.

Дизайн

Як зазначає Боксолл, ці два смартфони дуже по-різному відчуваються в руці. Загалом дизайн Galaxy A57 більш наближений до флагманського.

Samsung Galaxy A37 та A57 Фото: Android Police

Galaxy A57 має металеву рамку та скло Corning Gorilla Glass Victus 2. Смартфон важить 179 грамів та має товщину всього 6,9 мм.

Своєю чергою Galaxy A37 має пластикову рамку та скло Gorilla Glass Victus Plus, товщину 7,4 мм та вагу 196 грамів. Обидва смартфони мають 6,7-дюймовий екран, але рамки на Galaxy A57 набагато менш помітні.

Продуктивність

Galaxy A57 працює на процесорі Exynos 1580, тоді як Galaxy A37 використовує чип Exynos 1480. Galaxy A57 також отримав ключові зміни в процесорі обробки зображень камери, що означає більш плавний перехід між основною камерою та ширококутною камерою, порівняно з Galaxy A37.

"При використанні двох телефонів поруч один з одним, продуктивність 1580, разом з базовими 8 ГБ оперативної пам'яті LPDDR5X порівняно з 6 ГБ у A37, помітно плавніша, — розповів оглядач.

Камери та акумулятор

За словами Боксолла, нова серія Galaxy A загалом не вразить оновленнями камер. Galaxy A57 отримав 50-мегапіксельну основну камеру разом з 12-мегапіксельною ширококутною та 5-мегапіксельною макрокамерою, а Galaxy A37 має ту саму 50-мегапіксельну основну камеру з 8-мегапіксельною ширококутною та 5-мегапіксельною макрокамерою.

За даними Samsung оновлення ISP робить затвор Galaxy A57швидшим. Оглядач підтвердив, що це справді так. Окрім того, цей смартфон отримав вдосконалений портретний режим та краще знімає відео.

Galaxy A37 та Galaxy A57 оснащені акумулятором ємністю 5000 мАг. Також є функція швидкої зарядки Super Fast Charging 2.0, яка додає 60% до батареї за 30 хвилин.

