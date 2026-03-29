Новее — не значит лучше: эксперты сравнили Samsung Galaxy S26 Ultra с S25 Ultra (фото)

С релизом нового флагмана Samsung многие задаются вопросом: стоит ли переплачивать за свежую модель или лучше сэкономить, взяв прошлогоднюю. В случае с Galaxy S26 Ultra изменения оказались скромными.

Эксперты портала GSMArena провели детальное сравнение Galaxy S26 Ultra и его предшественника S25 Ultra, чтобы выяснить, оправдывает ли новинка разницу в цене, которая сейчас составляет около $200.

Дизайн и экран

Внешний вид претерпел неоднозначные изменения. С одной стороны, S26 Ultra стал тоньше (7,9 мм против 8,2 мм) и получил более скругленные углы, благодаря чему лучше лежит в руке. С другой стороны, он стал немного шире и выше, а выступающий блок камер кому-то может показаться неудобным. Кроме того, титановую рамку S25 Ultra заменили на алюминиевую (Armor aluminum 2).

Оба смартфона оснащены качественными 6,9-дюймовыми матрицами LTPO OLED (3120x1440 пикселей, 120 Гц) с антибликовым покрытием и схожей пиковой яркостью (около 1400-1480 нит в авторежиме). Главная фишка экрана S26 Ultra — опция Privacy Display, которая сужает углы обзора, скрывая контент от посторонних глаз (но при этом максимальная яркость падает вдвое).

Экраны Samsung Galaxy S26 Ultra и Galaxy S25 Ultra Фото: Phone Arena

Производительность, АКБ и зарядка

S26 Ultra предсказуемо мощнее: его процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy превосходит Snapdragon 8 Elite из S25 Ultra на 16-19% в синтетических тестах (Geekbench 6, AnTuTu 10, 3DMark). Однако в жизни оба аппарата справляются с любыми задачами без малейших задержек, а уровень троттлинга под нагрузкой у них идентичен.

Емкость батарей одинакова (5000 мАч), но S26 Ultra демонстрирует лучшую автономность благодаря оптимизации. В тесте активного использования он продержался 16 часов 23 минуты против 14:49 часа у S25 Ultra.

Самое заметное улучшение — скорость зарядки. S26 Ultra поддерживает мощность 60 Вт (против 45 Вт), что позволяет зарядить его до 51% всего за 15 минут, а полная зарядка занимает 43 минуты (у предшественника — 59 минут).

Камеры: почти без изменений

Аппаратная часть камер практически не изменилась. Основной 50-Мп сенсор и 5-кратный телевик в S26 Ultra получили более светосильную оптику (f/1.4 и f/2.9 соответственно), а 5-кратный зум-объектив лишился перископической конструкции. 3-кратный телефото получил сенсор меньшего размера. Улучшилась фронтальная камера: сенсор сохранил разрешение 12 Мп, но объектив стал шире, что позволяет захватить больше объектов в кадр.

При дневной съемке разница минимальна, хотя S26 Ultra иногда лучше сохраняет детали на 2-кратном зуме. Ночью новый флагман чуть лучше справляется с текстурами на основной камере, но с приближением 3х из-за меньшего фотосенсора снимки ухудшились. Главным разочарованием S26 Ultra стала макросъемка — здесь он заметно уступает S25 Ultra.

В видеосъемке S26 Ultra получил несколько новых фишек для профессионалов: предустановленные профили LUT для цветокоррекции, кодек APV и "блокировку горизонта". Это весьма нишевые инструменты, которыми крайне редко пользуются массы.

Камеры Samsung Galaxy S26 Ultra и Galaxy S25 Ultra Фото: Phone Arena

Итог

Samsung Galaxy S26 Ultra стоит выбрать, если для вас критически важны более быстрая зарядка, немного возросшая автономность, функция Privacy Display, более эргономичный корпус и новые возможности для съемки видео. За это придется доплатить около $200.

Samsung Galaxy S25 Ultra остается более выгодной покупкой. Вы получите практически тот же пользовательский опыт, более прочную титановую рамку, лучшую макросъемку и более громкие динамики, сэкономив при этом существенную сумму. Разница в скорости работы будет незаметна, а 7-летняя поддержка обновлениями гарантирует, что смартфон еще долго не устареет.

Ранее приводили обзор Samsung Galaxy S26. Базовый Galaxy S26 от Samsung остается одним из немногих компактных флагманов на рынке. Новинка получила минимальные улучшения по сравнению с предшественником, сосредоточившись на ИИ-функциях.

Также эксперт назвал альтернативу бюджетному смартфону Samsung. Компания Samsung вскоре выпустит надежный смартфон среднего класса Galaxy A57, однако у него уже появился серьезный конкурент — Google Pixel 10a.