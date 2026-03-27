"Он просто лучше": эксперт назвал альтернативу бюджетному смартфону Samsung (фото)

Компания Samsung вскоре выпустит надежный смартфон среднего класса Galaxy A57, однако у него уже появился серьезный конкурент — Google Pixel 10a.

Смартфон Google Pixel 10a превосходит Samsung Galaxy A57 по ряду параметров. В то же время цена Pixel 10a начинается от 500 долларов, что на 50 долларов меньше, чем Galaxy A57. О преимуществах бюджетного смартфона Google рассказал эксперт портала Android Authority.

"Мне нравится Galaxy A57. Правда. Я бы просто не купил его. У телефона есть проблема, и эта проблема — Pixel 10a. Он просто лучше. По крайней мере для меня", — отметил автор.

Дисплей

Google Pixel 10a

Диагональ дисплея Pixel 10a составляет 6,3 дюйма, что делает его значительно компактнее 6,7-дюймового Galaxy A57. Экран Pixel 10a все еще достаточно большой, чтобы не напрягать глаза во время чтения новостей или просмотра видео. При этом им гораздо удобнее пользоваться одной рукой.

Pixel 10a также имеет гораздо более яркий дисплей, чем Galaxy A57. Бюджетный смартфон Samsung предлагает максимальную яркость 1900 нит, тогда как его конкурент от Google может достигать 3000 нит. Это может быть особенно ощутимо под прямыми солнечными лучами.

Аккумулятор

Pixel 10a получил большую батарею

Смартфон Pixel 10a имеет аккумулятор емкостью 5100 мАч, тогда как емкость батареи Galaxy A57 составляет 5000 мАч. Эта разница кажется несущественной, однако стоит учитывать, что меньший дисплей Pixel 10a технически должен быть более энергоэффективным.

Программное обеспечение

Эксперт отметил, что считает Pixel UI не только лучше One UI от Samsung, но и лучше любого другого скина Android. Он быстрый, лаконичный и не имеет большого количества лишнего программного обеспечения, в отличие от One UI.

Google обещает для Pixel 10a семь лет обновлений программного обеспечения и безопасности, на год больше, чем Galaxy A57. Кроме того, смартфоны Pixel обычно получают обновления значительно раньше, чем Samsung.

Беспроводная зарядка

Пиксель 10а

Хотя многие смартфоны в этом ценовом диапазоне поддерживают беспроводную зарядку, Galaxy A57 лишен этой функции. В свою очередь Pixel 10a может похвастаться беспроводной зарядкой мощностью 10 Вт.

"Во многих барах и ресторанах встроены беспроводные зарядные устройства в столы. Я использовал беспроводную зарядку в автомобилях и даже на общественных скамейках в парках. Это удобно, когда мне нужно быстро подзарядить телефон, даже если это медленно", — отметил эксперт.

Напомним, производители смартфонов Android сильно пострадали из-за дефицита памяти, однако устройства Google Pixel, похоже, стали исключением.

Фокус также сообщал, что смартфоны Google Pixel могут значительно быстрее работать, если применить несколько простых настроек.