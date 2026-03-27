"Людям очень нравятся": названы смартфоны Android, которые вдруг обрели популярность

Новое исследование показывает, что производители смартфонов Android сильно пострадали из-за мирового дефицита памяти, вызванного развитием ИИ. При этом устройствам Google Pixel, похоже, удается удержаться на плаву.

Новое большое исследование состояния рынка смартфонов от Morgan Stanley свидетельствует, что Apple может стать единственным крупным мировым поставщиком смартфонов, который увеличит свою долю в 2026 году. Об этом пишет Investing.

Последние опросы показывают рекордный интерес пользователей к смартфонам Apple. Согласно прогнозу аналитиков, поставки смартфонов Android могут упасть на целых 15%, тогда как для iPhone этот показатель составляет всего 2%.

Статистика от Morgan Stanley

Сообщается, что поставщики смартфонов на Android сталкиваются с "беспрецедентной инфляцией стоимости памяти", которая, вероятно, приведет к росту цен на устройства и значительно уменьшит спрос на рынке.

В целом Morgan Stanley снижает свой прогноз по мировым поставкам смартфонов на 2026 год до 1,1 миллиарда единиц, что меньше чем 1,3 миллиарда ранее, или на 13% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Apple против Google Pixel

Хотя статистика Morgan Stanley показывает, что 11% людей перешли с Android на iPhone, эксперты PhoneArena обратили внимание на то, что смартфоны Pixel оказались гораздо более устойчивыми, чем остальные устройства на Android.

Так, в прошлом году Pixel 10 достиг рекордных продаж, а сентябрь 2025 года стал месяцем лучших продаж Pixel в США, продемонстрировав рост на 28%. Основным двигателем этого роста стал флагман Pixel 10 Pro XL.

"Судя по всему, людям очень нравятся серии Pixel 9 и 10, и они активно присоединяются к сторонникам Pixel", — отметили в издании.

Эксперты также считают, что будущая серия Pixel 11 может еще больше укрепить позиции Google на рынке смартфоне, однако для этого компания должна удержать цену неизменной и предложить существенные обновления.

Напомним, приложение AICore на смартфонах Pixel использует очень много памяти, поэтому его отключение может ускорить эти устройства.

