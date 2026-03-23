Простой трюк освободит 7 ГБ памяти на смартфоне: для каких моделей это сработает

Предустановленное системное приложение AICore на смартфонах Google Pixel использует огромный объем памяти, поэтому его отключение может ускорить работу устройства.

Программа AICore использует до 7 гигабайт хранилища и несколько гигабайт оперативной памяти, даже когда активно не используется. Подробнее об этом рассказали эксперты портала Tech Advisor.

Как объясняют в издании, приложение AICore можно найти исключительно на смартфонах Google Pixel. Оно включает локальные модели искусственного интеллекта (ИИ), такие как Gemini Nano, а также поддерживает их актуальность и связывает с другими программами.

Поскольку AICore является системным приложением, оно не удаляется полностью, однако его можно отключить. В таком случае вы потеряете все функции, которые локально используют Gemini Nano. При этом само приложение Gemini останется неизменным.

"Если вы редко или никогда не используете функции искусственного интеллекта своего Pixel, вы практически ничего не теряете, выключив их", — утверждают эксперты.

Отключить AICore на смартфоне Google Pixel можно следующим образом:

откройте "Настройки".

выберите "Приложения";

найдите и нажмите "AICore" и нажмите на него;

нажмите "Отключить" и подтвердите этот шаг, нажав "Отключить приложение" в новом окне;

нажмите на меню с тремя точками в правом верхнем углу и выберите "Удалить обновления".

При необходимости AICore всегда можно включить. После этого приложение автоматически загрузит обновления и восстановит все функции искусственного интеллекта на Google Pixel.

