Простий трюк звільнить 7 ГБ пам'яті на смартфоні: для яких моделей це спрацює

Попередньо встановлений системний застосунок AICore на смартфонах Google Pixel використовує величезний об’єм пам’яті, тож його вимкнення може пришвидшити роботу пристрою.

Програма AICore використовує до 7 гігабайт сховища та кілька гігабайт оперативної пам’яті, навіть коли активно не використовується. Детальніше про це розповіли експерти порталу Tech Advisor.

Як пояснюють у виданні, застосунок AICore можна знайти виключно на смартфонах Google Pixel. Він вмикає локальні моделі штучного інтелекту (ШІ), такі як Gemini Nano, а також підтримує їх актуальність та пов’язує з іншими програмами.

Оскільки AICore є системним застосунком, він повністю не видаляється, однак його можна вимкнути. У такому разі ви втратите всі функції, які локально використовують Gemini Nano. При цьому сама програма Gemini залишиться незмінною.

"Якщо ви рідко або ніколи не використовуєте функції штучного інтелекту свого Pixel, ви практично нічого не втрачаєте, вимкнувши їх", — стверджують експерти.

Вимкнути AICore на смартфоні Google Pixel можна наступним чином:

відкрийте "Налаштування".

оберіть "Програми";

знайдіть та натисніть "AICore";

натисніть "Вимкнути" та підтвердіть цей крок, натиснувши "Вимкнути програму" у новому вікні;

натисніть на меню з трьома крапками у верхньому правому куті та виберіть "Видалити оновлення".

При потребі AICore завжди можна увімкнути. Після цього застосунок автоматично завантажить оновлення та відновить усі функції штучного інтелекту на Google Pixel.

