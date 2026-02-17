Ці програми перевантажують ваш смартфон: експерт пояснив, чому гаджет став повільним

Смартфони, які вийшли всього кілька років тому, не витримують навантаження від оновлених версій застосунків, однак незабаром це може змінитися.

На папері флагмани 2022 року випуску все ще досить швидкі, однак вони завантажують звичні програми, такі як Google Maps, цілу вічність. Оглядач порталу Android Police Бен Халесі пояснив, чому так стається.

За словами експерта, розробники постійно "роздмухують" застосунки, якими ми користуємось щодня, роблячи їх важчими та ресурсоємнішими через недбалу оптимізацію. Програми, які колись виконували одну конкретну функцію, сьогодні пропонують величезний асортимент інструментів.

Оскільки програми стали багатшими на функції, це призвело до збільшення використання ресурсів, а також проблем із кешем та сховищем. Основна проблема полягає в тому, що більшість з цих програм потрібні у повсякденному житті.

"Якби винуватцем була гра на кшталт Genshin Impact, я б її видалив. Але Карти Google є необхідними. Банківські додатки та додатки для поїздок — це те, як я оплачую рахунки та пересуваюся містом", — зазначив Халесі.

Окрім того, навантаження на смартфони зростає через штучний інтелект (ШІ). Водночас "легкі" версії застосунків більше не доступні, бо вони не вписуються в систему монетизації сучасних "суперзастосунків".

Однак, на думку автора статті, ця ситуація може змінитися через дефіцит пам'яті. Попит підприємств на генеративний ШІ поглинає чипи, які раніше використовувались у смартфонах. Аналітики вважають, що через це телефони 2026 року не отримають оновлення оперативної пам'яті або подорожчають.

"Якщо ми побачимо це скорочення обсягу оперативної пам'яті, можливо, розробники двічі подумають, перш ніж писати спагеті-код. Можливо, розробники знову побачать цінність Lite-додатків. Просто дайте нам Карти Google, які показують наше місцезнаходження та маршрут. Мені не потрібні AR-накладання", — підсумував Халесі.

