Эти приложения перегружают ваш смартфон: эксперт объяснил, почему гаджет стал медленным

Смартфоны, которые вышли всего несколько лет назад, не выдерживают нагрузки от обновленных версий приложений, однако вскоре это может измениться.

На бумаге флагманы 2022 года выпуска все еще достаточно быстрые, однако они загружают привычные приложения, такие как Google Maps, целую вечность. Обозреватель портала Android Police Бен Халеси объяснил, почему так происходит.

По словам эксперта, разработчики постоянно "раздувают" приложения, которыми мы пользуемся ежедневно, делая их более тяжелыми и ресурсоемкими из-за небрежной оптимизации. Программы, которые когда-то выполняли одну конкретную функцию, сегодня предлагают огромный ассортимент инструментов.

Поскольку приложения стали более функциональными, это привело к увеличению использования ресурсов, а также к проблемам с кешем и хранилищем. Основная проблема заключается в том, что большинство из этих приложений нужны в повседневной жизни.

"Если бы виновником была игра вроде Genshin Impact, я бы ее удалил. Но Карты Google необходимы. Банковские приложения и приложения для поездок — это то, как я оплачиваю счета и передвигаюсь по городу", — отметил Халеси.

Кроме того, нагрузка на смартфоны растет из-за искусственного интеллекта (ИИ). В то же время "легкие" версии приложений больше не доступны, потому что они не вписываются в систему монетизации современных "суперприложений".

Однако, по мнению автора статьи, эта ситуация может измениться из-за дефицита памяти. Спрос предприятий на генеративный ИИ поглощает чипы, которые ранее использовались в смартфонах. Аналитики считают, что из-за этого телефоны 2026 года не получат обновления оперативной памяти или подорожают.

"Если мы увидим это сокращение объема оперативной памяти, возможно, разработчики дважды подумают, прежде чем писать спагетти-код. Возможно, разработчики снова увидят ценность Lite-приложений. Просто дайте нам Карты Google, которые показывают наше местоположение и маршрут. Мне не нужны AR-наложения", — подытожил Халеси.

Напомним, недавно обозреватель гаджетов испытал iPhone 11, выпущенный в 2019 году, отметив, что он до сих пор надежный и удобный в использовании.

Фокус также сообщал, что команда разработчиков создала новую прошивку для легендарного телефона Nokia N8, выпущенного в 2010 году.