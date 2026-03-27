"Людям дуже подобаються": названо смартфони Android, які раптом здобули популярність

Нове дослідження показує, що виробники смартфонів Android сильно постраждали через світовий дефіцит пам’яті, причинений розвитком ШІ. При цьому пристроям Google Pixel, схоже, вдається втриматися на плаву.

Нове велике дослідження стану ринку смартфонів від Morgan Stanley свідчить, що Apple може стати єдиним великим світовим постачальником смартфонів, який збільшить свою частку у 2026 році. Про це пише Investing.

Останні опитування показують рекордний інтерес користувачів до смартфонів Apple. Згідно з прогнозом аналітиків, поставки смартфонів Android можуть впасти на цілих 15%, тоді як для iPhone цей показник становить всього 2%.

Статистика від Morgan Stanley

Повідомляється, що постачальники смартфонів на Android стикаються з "безпрецедентною інфляцією вартості пам’яті", яка, ймовірно, призведе до зростання цін на пристрої та значно зменшить попит на ринку.

Загалом Morgan Stanley знижує свій прогноз щодо світових поставок смартфонів на 2026 рік до 1,1 мільярда одиниць, що менше ніж 1,3 мільярда раніше, або на 13% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Apple проти Google Pixel

Хоча статистика Morgan Stanley показує, що 11% людей перейшли з Android на iPhone, експерти PhoneArena звернули увагу на те, що смартфони Pixel виявилися набагато стійкішими, ніж решта пристроїв на Android.

Так, минулого року Pixel 10 досяг рекордних продажів, а вересень 2025 року став місяцем найкращих продажів Pixel у США, продемонструвавши ріст на 28%. Основним рушієм цього зростання став флагман Pixel 10 Pro XL.

"Судячи з усього, людям дуже подобаються серії Pixel 9 і 10, і вони активно приєднуються до прихильників Pixel", — зазначили у виданні.

Експерти також вважають, що майбутня серія Pixel 11 може ще більше укріпити позиції Google на ринку смартфоні, однак для цього компанія повинна втримати ціну незмінною та запропонувати суттєві оновлення.

Нагадаємо, застосунок AICore на смартфонах Pixel використовує дуже багато пам’яті, тож його вимкнення може пришвидшити ці пристрої.

Фокус також повідомляв, що експерти порівняли характеристики смартфонів середнього класу Google Pixel 10a та iPhone 17e.