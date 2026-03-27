"Він просто кращий": експерт назвав альтернативу бюджетному смартфону Samsung (фото)

Компанія Samsung незабаром випустить надійний смартфон середнього класу Galaxy A57, однак у нього вже з’явився серйозний конкурент — Google Pixel 10a.

Смартфон Google Pixel 10a перевершує Samsung Galaxy A57 за низкою параметрів. Водночас ціна Pixel 10a починається від 500 доларів, що на 50 доларів менше, ніж Galaxy A57. Про переваги бюджетного смартфона Google розповів експерт порталу Android Authority.

"Мені подобається Galaxy A57. Справді. Я б просто не купив його. У телефону є проблема, і ця проблема — Pixel 10a. Він просто кращий. Принаймні для мене", — зазначив автор.

Дисплей

Діагональ дисплея Pixel 10a становить 6,3 дюйма, що робить його значно компактнішим за 6,7-дюймовий Galaxy A57. Екран Pixel 10a все ще достатньо великий, щоб не напружувати очі під час читання новин чи перегляду відео. При цьому ним набагато зручніше користуватися однією рукою.

Pixel 10a також має набагато яскравіший дисплей, ніж Galaxy A57. Бюджетний смартфон Samsung пропонує максимальну яскравість 1900 ніт, тоді як його конкурент від Google може досягати 3000 ніт. Це може бути особливо відчутно під прямими сонячними променями.

Акумулятор

Смартфон Pixel 10a має акумулятор ємністю 5100 мАг, тоді як ємність батареї Galaxy A57 становить 5000 мАг. Ця різниця здається несуттєвою, однак варто враховувати, що менший дисплей Pixel 10a технічно має бути енергоефективнішим.

Програмне забезпечення

Експерт зазначив, що вважає Pixel UI не тільки кращим за One UI від Samsung, але й кращим за будь-який інший скін Android. Він швидкий, лаконічний та не має великої кількості зайвого програмного забезпечення, на відміну від One UI.

Google обіцяє для Pixel 10a сім років оновлень програмного забезпечення та безпеки, на рік більше, ніж Galaxy A57. Окрім того, смартфони Pixel зазвичай отримують оновлення значно раніше, ніж Samsung.

Бездротова зарядка

Хоча багато смартфонів у цьому ціновому діапазоні підтримують бездротову зарядку, Galaxy A57 позбавлений цієї функції. Своєю чергою Pixel 10a може похвалитися бездротовою зарядкою потужністю 10 Вт.

"У багатьох барах і ресторанах вбудовані бездротові зарядні пристрої в столи. Я використовував бездротову зарядку в автомобілях і навіть на громадських лавках у парках. Це зручно, коли мені потрібно швидко підзарядити телефон, навіть якщо це повільно", — зазначив експерт.

