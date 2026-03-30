"Более разумная покупка": эксперт назвал смартфон, который можно купить вместо Pixel 10a

Компания Google выпустила в 2026 году относительно недорогой смартфон Pixel 10a. Примерно за такую же цену можно найти подержанный Pixel 10 Pro XL.

Обновленный Google Pixel 10 Pro XL значительно превосходит новый Google Pixel 10a по большинству характеристик и может предложить те же 256 ГБ памяти. При этом стоить этот флагман будет не намного дороже, утверждает обозреватель смартфонов в своей статье для PhoneArena.

Производительность

Pixel 10a получил чип Tensor G4 и 8 ГБ оперативной памяти. Этого достаточно для комфортного повседневного использования. К тому же, программное обеспечение Google добавляет смартфону еще больше плавности.

В то же время Pixel 10 Pro XL работает на чипе Tensor G5, который предлагает заметные улучшения производительности и скорости обработки задач, связанных с искусственным интеллектом. Еще одним бонусом для производительности является 16 ГБ оперативной памяти.

Как отмечает эксперт, Tensor G4 — это повторно использованный чип, тогда как Tensor G5 в Pixel 10 Pro XL построен по более новому технологическому процессу. Хотя оба смартфона обещают семь лет обновлений, тот, что имеет лучшую аппаратную часть, будет дольше оставаться актуальным.

Камера

Pixel 10a получил такую же камеру на задней панели, как и трое его предшественников: основной объектив на 48 МП и сверхширокоугольный объектив на 13 МП. Это неплохие характеристики для бюджетного смартфона, однако Pixel 10 Pro XL превосходит его со значительным отрывом.

Pixel 10 Pro XL предлагает больший основной сенсор, который захватывает больше света, а значит обеспечивает более высокое качество изображений. Кроме того, смартфон получил 48-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру и 5-кратный телеобъектив.

Стоит ли покупать подержанный Pixel 10 Pro XL

По словам эксперта, большинство современных смартфонов могут прослужить 5 лет или даже больше. Учитывая это, восстановленный флагман станет более выгодной покупкой, чем новая среднебюджетная модель. Нужно лишь найти надежного продавца, который предоставляет гарантию на подержанные телефоны.

"Если вы не хотите специально совершенно новое устройство, я думаю, что Pixel 10 Pro XL всего за 660 долларов — гораздо более разумная покупка", — подытожил обозреватель смартфонов.

