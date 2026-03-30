"Набагато розумніша покупка": експерт назвав смартфон, який можна купити замість Pixel 10a

Компанія Google випустила у 2026 році відносно недорогий смартфон Pixel 10a. Приблизно за таку ж ціну можна знайти вживаний Pixel 10 Pro XL.

Відновлений Google Pixel 10 Pro XL значно перевершує новий Google Pixel 10a за більшістю характеристик та може запропонувати ті ж самі 256 ГБ пам’яті. При цьому коштуватиме цей флагман не набагато дорожче, стверджує оглядач смартфонів у своїй статті для PhoneArena.

Продуктивність

Pixel 10a отримав чип Tensor G4 та 8 ГБ оперативної пам'яті. Цього достатньо для комфортного повсякденного використання. До того ж, програмне забезпечення Google додає смартфону ще більше плавності.

Серйозний конкурент для Samsung: експерт назвав смартфон, який потіснить Galaxy Z Fold 8

Водночас Pixel 10 Pro XL працює на чипі Tensor G5, який пропонує помітні покращення продуктивності та швидкості обробки завдань, пов'язаних зі штучним інтелектом. Ще одним бонусом для продуктивності є 16 ГБ оперативної пам'яті.

Як зазначає експерт, Tensor G4 — це повторно використаний чип, тоді як Tensor G5 у Pixel 10 Pro XL побудований за новішим технологічним процесом. Хоча обидва смартфони обіцяють сім років оновлень, той, що має кращу апаратну частину, буде довше залишатися актуальним.

Камера

Pixel 10a отримав таку ж камеру на задній панелі, як і троє його попередників: основний об'єктив на 48 МП та надширококутний об'єктив на 13 МП. Це непогані характеристики для бюджетного смартфона, однак Pixel 10 Pro XL перевершує його зі значним відривом.

Pixel 10 Pro XL пропонує більший основний сенсор, який захоплює більше світла, а значить забезпечує вищу якість зображень. Окрім того, смартфон отримав 48-мегапіксельну надширококутну камеру та 5-кратний телеоб'єктив.

Чи варто купувати вживаний Pixel 10 Pro XL

За словами експерта, більшість сучасних смартфонів можуть прослужити 5 років або навіть більше. З огляду на це, відновлений флагман стане більш вигідною покупкою, ніж нова середньобюджетна модель. Потрібно лише знайти надійного продавця, який надає гарантію на вживані телефони.

"Якщо ви не хочете спеціально абсолютно новий пристрій, я думаю, що Pixel 10 Pro XL всього за 660 доларів — набагато розумніша покупка", — підсумував оглядач смартфонів.

Нагадаємо, Pixel 10a може стати кращою альтернативою смартфону Samsung Galaxy A57.

Фокус також повідомляв, що експерти порівняли характеристики Pixel 10a та iPhone 17e.