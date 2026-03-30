Серйозний конкурент для Samsung: експерт назвав смартфон, який потіснить Galaxy Z Fold 8

У 2026 році Xiaomi збирається повернутися на ринок складних смартфонів після дворічної паузи, склавши конкуренцію майбутньому Samsung Galaxy Z Fold 8.

Новий складаний смартфон Xiaomi може вийти вже у липні цього року. Про це розповів інсайдер Smart Pikachu у своєму дописі на Weibo.

Повідомляється, що смартфон буде здебільшого базуватися на компонентах, розроблених Xiaomi. Цілком ймовірно, що йдеться про шарнірний механізм, об'єктиви камери та інтерфейс користувача.

Опитування Яким брендам смартфонів ви віддаєте перевагу? Опитування відкрите до Apple (iPhone) Samsung Motorola Google (Pixel) Xiaomi (Redmi) Huawei OPPO (Realme) iQOO (Vivo) Honor Sony (Xperia) Asus (Zenfone) Жоден з цих Голосувати

Як зазначає PhoneArena, якщо чутки про випуск згаданого смартфона у липні виявляться правдивими, то складаний Xiaomi вийде раніше, ніж Samsung Galaxy Z Fold 8.

"Galaxy Z Fold 8 може отримати ще одного потужного конкурента цього літа", — наголосили у виданні.

Xiaomi Mix Fold 4 Фото: Xiaomi

Наразі найновішим складаним смартфоном Xiaomi залишається Mix Fold 4, випущений у 2024 році. Хоча інсайдер використовує у своєму дописі хештег "Mix Fold 5", на думку експерта порталу, новий пристрій може отримати назву Xiaomi 17 Fold, за аналогією з майбутнім iPhone Fold.

Відео дня

"Вихід Apple на ринок складних телефонів, безумовно, зробить ці пристрої набагато популярнішими, ніж будь-коли раніше. Конкуренція завжди вітається, тому я хотів би бачити, як Xiaomi приєднається до цієї вечірки, особливо якщо її пристрій буде таким же хорошим, як телефони Xiaomi 17", — підсумував експерт.

