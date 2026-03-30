Серьезный конкурент для Samsung: эксперт назвал смартфон, который потеснит Galaxy Z Fold 8
В 2026 году Xiaomi собирается вернуться на рынок складных смартфонов после двухлетней паузы, составив конкуренцию будущему Samsung Galaxy Z Fold 8.
Новый складной смартфон Xiaomi может выйти уже в июле этого года. Об этом рассказал инсайдер Smart Pikachu в своей заметке на Weibo.
Сообщается, что смартфон будет в основном базироваться на компонентах, разработанных Xiaomi. Вполне вероятно, что речь идет о шарнирном механизме, объективах камеры и пользовательском интерфейсе.
Как отмечает PhoneArena, если слухи о выпуске упомянутого смартфона в июле окажутся правдивыми, то складной Xiaomi выйдет раньше, чем Samsung Galaxy Z Fold 8.
"Galaxy Z Fold 8 может получить еще одного мощного конкурента этим летом", — отметили в издании.
Сейчас самым новым складным смартфоном Xiaomi остается Mix Fold 4, выпущенный в 2024 году. Хотя инсайдер использует в своей заметке хэштег "Mix Fold 5", по мнению эксперта портала, новое устройство может получить название Xiaomi 17 Fold, по аналогии с будущим iPhone Fold.
"Выход Apple на рынок складных телефонов, безусловно, сделает эти устройства гораздо популярнее, чем когда-либо прежде. Конкуренция всегда приветствуется, поэтому я хотел бы видеть, как Xiaomi присоединится к этой вечеринке, особенно если ее устройство будет таким же хорошим, как телефоны Xiaomi 17", — подытожил эксперт.
