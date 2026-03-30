Серьезный конкурент для Samsung: эксперт назвал смартфон, который потеснит Galaxy Z Fold 8

В 2026 году Xiaomi собирается вернуться на рынок складных смартфонов после двухлетней паузы, составив конкуренцию будущему Samsung Galaxy Z Fold 8.

Новый складной смартфон Xiaomi может выйти уже в июле этого года. Об этом рассказал инсайдер Smart Pikachu в своей заметке на Weibo.

Сообщается, что смартфон будет в основном базироваться на компонентах, разработанных Xiaomi. Вполне вероятно, что речь идет о шарнирном механизме, объективах камеры и пользовательском интерфейсе.

Опрос Какие бренды смартфонов вы предпочитаете? Опрос открыт до Apple (iPhone) Samsung Motorola Google (Pixel) Xiaomi (Redmi) Huawei OPPO (Realme) iQOO (Vivo) Honor Sony (Xperia) Asus (Zenfone) Никакой из этих Голосувати

Как отмечает PhoneArena, если слухи о выпуске упомянутого смартфона в июле окажутся правдивыми, то складной Xiaomi выйдет раньше, чем Samsung Galaxy Z Fold 8.

"Galaxy Z Fold 8 может получить еще одного мощного конкурента этим летом", — отметили в издании.

Xiaomi Mix Fold 4

Сейчас самым новым складным смартфоном Xiaomi остается Mix Fold 4, выпущенный в 2024 году. Хотя инсайдер использует в своей заметке хэштег "Mix Fold 5", по мнению эксперта портала, новое устройство может получить название Xiaomi 17 Fold, по аналогии с будущим iPhone Fold.

Відео дня

"Выход Apple на рынок складных телефонов, безусловно, сделает эти устройства гораздо популярнее, чем когда-либо прежде. Конкуренция всегда приветствуется, поэтому я хотел бы видеть, как Xiaomi присоединится к этой вечеринке, особенно если ее устройство будет таким же хорошим, как телефоны Xiaomi 17", — подытожил эксперт.

