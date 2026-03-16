Эти смартфоны Samsung сметали с прилавков: популярную модель вдруг снимают с продажи

Компания Samsung прекращает продажи своего складного смартфона Galaxy Z Tri-Fold всего через три месяца после его запуска.

Samsung завершает продажи Galaxy Z Tri-Fold в Южной Корее с 16 марта. В США смартфон будет продаваться до тех пор, пока не иссякнут текущие запасы, пишет газета Dong-A Ilbo со ссылкой на свои источники.

В прошлом году Galaxy Z Tri-Fold наделал шума, установив рекорд по скорости продаж. Samsung выпустила несколько партий флагмана, каждая из которых была раскуплена в Южной Корее в течение нескольких минут.

Samsung Galaxy Z TriFold Фото: gsmarena.com

Стоит учитывать, что общий объем продаж Galaxy Z Tri-Fold составил всего несколько тысяч единиц. Несмотря на большой спрос, Samsung не спешила запускать массовое производство тройных складных смартфонов.

Инсайдеры утверждают, что это связано с большим производственными затратами. По их словам, Galaxy Z Tri-Fold не будет прибыльным, даже если продажи продолжатся, поскольку основные компоненты значительно подорожали. Особенно это касается чипов памяти.

Также сообщается, что Samsung изначально не планировала делать Galaxy Z Tri-Fold массовым продуктом. Этот смартфон задуман скорее как демонстрационная модель, а не как потенциальный источник прибыли.

"Похоже, было принято решение, что его роль завершена, учитывая, что технологические возможности уже были достаточно продемонстрированы рынку", — сказал инсайдер.

Напомним, Galaxy Z TriFold провалил испытания на сгибание из-за слишком тонкого корпуса и чрезмерного количества пластика.

