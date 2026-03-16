"Просто невероятно дешево": будущий складной iPhone может удивить ценой

Складной iPhone от Apple может стоить менее 2000 долларов, что намного меньше, чем ранее ожидалось.

Будущий iPhone Fold, вероятно, получит конфигурации памяти 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ, сообщает инсайдер Instant Digital на Weibo.

По данным китайского информатора, складной iPhone с 256 ГБ памяти будет стоить 15 999 юаней, цена версии на 512 ГБ составит 17 999 юаней, а 1 ТБ — 19 999 юаней. Это примерно 2330 долларов, 2621 доллар и 2913 долларов соответственно.

Однако, как отмечает Macworld, Apple обычно конвертирует цены по собственному усмотрению. Например, iPhone 17 Pro с 256 ГБ стоит в США 1099 долларов, что равно 7546 юаням, но в Китае этот телефон сейчас стоит 8999 юаней. Учитывая это, издание считает более правдоподобными следующие цены iPhone Fold:

  • 256 ГБ — 1999 долларов;
  • 512 ГБ — 2199 долларов;
  • 1 ТБ — 2399 долларов.

Эксперт портала Абдулла Асим указал на то, что более ранние слухи описывали iPhone Fold как один из самых дорогих смартфонов в истории. Однако, если верить последней утечке, стартовая цена складного iPhone может сравниться с прошлогодней ценой Samsung Galaxy Z Fold 7.

"Складные iPhone будут стоить просто невероятно дешево", — подчеркнул Асим.

Стоит учитывать, что Apple официально не объявляла цену своего первого складного смартфона. Поэтому ко всем утечкам стоит относиться с долей скептицизма.

