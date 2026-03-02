Более дешевый складной смартфон получил одну из лучших камер и не только (фото)

Компания Motorola раскрыла все характеристики будущего складного телефона Razr Fold накануне официальной презентации на Mobile World Congress 2026.

Motorola Razr Fold может стать лучшим складным смартфоном 2026 года, считают эксперты портала Android Central.

Сообщается, что этот телефон получил 8,1-дюймовый внутренний экран с разрешением 2K и 6,6-дюймовый внешний дисплей. Оба экрана поддерживают HDR10+ и Dolby Vision. Толщина Razr Fold составляет 4,6 мм, а вес — 243 г.

Как отмечают в издании, Razr Fold может похвастаться одними из лучших камер среди складных телефонов. Он оснащен основной камерой Sony Lytia 828 с разрешением 50 Мп, телеобъективом Sony Lytia 600 с разрешением 50 Мп, а также широкоугольным модулем с разрешением 50 Мп и полем зрения 122 градуса. На внешней панели есть 32-мегапиксельная камера, а внутри — 20-мегапиксельный модуль.

По словам экспертов, использование модулей Sony Lytia на задних камерах должно предоставить Razr Fold преимущество над конкурентами. Motorola уже позиционирует его как складной смартфон с лучшей камерой в Северной Америке.

Motorola Razr Fold Фото: Android Central

Смартфон работает на чипсете Snapdragon 8 Gen 5 от Qualcomm, имеет 16 ГБ оперативной памяти, 512 ГБ встроенной памяти, а также защиту от пыли и воды по стандартам IP4 и IP49. Еще одним преимуществом Razr Fold стал кремниево-углеродный аккумулятор емкостью 6000 мА с поддержкой зарядки мощностью 80 Вт и беспроводной зарядки мощностью 50 Вт.

"Я чрезвычайно впечатлен тем, что Motorola делает со своим складным телефоном в форме книги. В Северной Америке очевиден дефицит хороших складных устройств, и решение Motorola использовать аккумулятор емкостью 6000 мАч и сосредоточиться на камерах дает Razr Fold значительное преимущество в этой категории", — подчеркнул эксперт.

Motorola обещает для Razr Fold семь лет обновлений ОС Android вместе с семью годами обновлений безопасности. Это ставит его на один уровень с Google Pixel 10 Pro Fold и Samsung Z Fold 7.

Как отмечает Tech Advisor, складной смартфон Motorola станет более дешевой альтернативой Samsung Galaxy Z Fold 7 и Google Pixel 10 Pro Fold. Источники утверждают, что разница в цене может достигать нескольких сотен долларов.

