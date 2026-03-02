Дешевший складаний смартфон отримав одну з найкращих камер і не тільки (фото)

Компанія Motorola розкрила всі характеристики майбутнього складаного телефона Razr Fold напередодні офіційної презентації на Mobile World Congress 2026.

Motorola Razr Fold може стати найкращим складаним смартфоном 2026 року, вважають експерти порталу Android Central.

Повідомляється, що цей телефон отримав 8,1-дюймовий внутрішній екран з роздільною здатністю 2K та 6,6-дюймовйи зовнішній дисплей. Обидва екрани підтримують HDR10+ та Dolby Vision. Товщина Razr Fold складає 4,6 мм, а вага — 243 г.

Як зазначають у виданні, Razr Fold може похвалитися одними з найкращих камер серед складаних телефонів. Він оснащений основною камерою Sony Lytia 828 з роздільною здатністю 50 Мп, телеоб'єктивом Sony Lytia 600 з роздільною здатністю 50 Мп, а також ширококутним модулем з роздільною здатністю 50 Мп і полем зору 122 градуси. На зовнішній панелі є 32-мегапіксельна камера, а всередині — 20-мегапіксельний модуль.

За словами експертів, використання модулів Sony Lytia на задніх камерах має надати Razr Fold перевагу над конкурентами. Motorola вже позиціонує його як складаний смартфон з найкращою камерою в Північній Америці.

Motorola Razr Fold Фото: Android Central

Смартфон працює на чипсеті Snapdragon 8 Gen 5 від Qualcomm, має 16 ГБ оперативної пам'яті, 512 ГБ вбудованої пам'яті, а також захист від пилу та води за стандартами IP4 та IP49. Ще однією перевагою Razr Fold став кремнієво-вуглецевий акумулятор ємністю 6000 мА з підтримкою зарядки потужністю 80 Вт та бездротової зарядки потужністю 50 Вт.

"Я надзвичайно вражений тим, що Motorola робить зі своїм складаним телефоном у формі книги. У Північній Америці очевидний дефіцит хороших складаних пристроїв, і рішення Motorola використовувати акумулятор ємністю 6000 мАг та зосередитися на камерах дає Razr Fold значну перевагу в цій категорії", — наголосив експерт.

Motorola обіцяє для Razr Fold сім років оновлень ОС Android разом із сімома роками оновлень безпеки. Це ставить його на один рівень з Google Pixel 10 Pro Fold та Samsung Z Fold 7.

Як зазначає Tech Advisor, складаний смартфон Motorola стане дешевшою альтернативою Samsung Galaxy Z Fold 7 та Google Pixel 10 Pro Fold. Джерела стверджують, що різниця в ціні може сягати кількох сотень доларів.

