Випередить Samsung та Apple: цей смартфон може вас здивувати у 2026 році (фото)

Компанія Oppo готується випустити новий складаний смартфон Find N6. Останні витоки інформації вказують на те, що ця модель отримає проривний гнучкий дисплей.

Перший офіційний анонс Oppo Find N6 вже з’явився на Weibo. Компанія заявила, що смартфон буде представлений найближчим часом.

На тизерному зображенні показано внутрішній дисплей без складок. Експерти Android Authority вважають, що це може бути натяком на головну родзинку Oppo Find N6.

Тизерне зображення Oppo Фото: Oppo

Цю думку підтверджує інсайдер Fixed Focus Digital, який поділився на Weibo рендерами OPPO Find N6, назвавши його "найбезшовнішим" складним екраном року. На зображеннях також можна помітити чотири камери, що стало кроком вперед у порівнянні з потрійною камерою Find N5.

Oppo Find N6 Фото: Weibo Oppo Find N6 Фото: Weibo Oppo Find N6 Фото: Weibo

Більш реалістичне уявлення про екран Oppo Find N6 можна отримати з відео, оприлюдненого в TikTok користувачем під ніком kesuke_06. Судячи з цих кадрів, складка на внутрішньому дисплеї смартфона майже непомітна.

Відео прокоментував відомий інсайдер Абхішек Ядав, зазначивши, що видимість складки можна буде об’єктивно оцінити лише після офіційного запуску смартфона. За чутками, OPPO Find N6 вийде у березні 2026 року.

Ймовірне зображення Oppo Find N6 в реальному житті Фото: Скриншот

"Oppo може стати перший брендом у 2026 році, який випустить складаний дисплей з майже нульовою складкою за кілька місяців до того, як Apple та Samsung вступлять у ті ж перегони", — наголосив Ядав.

Нагадаємо, власник складаного смартфона Samsung Galaxy TriFold поскаржився, що дисплей його смартфона несподівано зламався.

Фокус також повідомляв, що Apple планує анонсувати складаний iPhone у другій половині 2026 року, однак компанія може зіткнутися з деякими труднощами.