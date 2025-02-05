Самый тонкий в мире складной смартфон поступит в продажу: когда это случится

Компания Oppo подтвердила планы по выпуску своего следующего складного смартфона Find N5. он будет доступен по всему миру.

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Magic V3 от Honor в настоящее время удерживает звание самого тонкого складного смартфона в мире, но Oppo готовится забрать корону благодаря предстоящему Find N5. Об этом пишет Android Authority.

Nолщина флагманского складного смартфона может составлять менее 9,2 мм в сложенном виде, и сама Oppo поделилась несколькими тизерами, хвастающимися тонким профилем телефона. Хотя дата запуска Find N5 не известна, в недавнем посте на Weibo руководитель компании подтвердил глобальную доступность новинки и сообщил, что она поступит в продажу на международном уровне одновременно с китайским дебютом. В посте также говорится, что запуск может произойти через две недели, так что, скорее всего, Find N5 выйдет до конца месяца.

Oppo Find N3 и Oppo Find N5

Хотя Oppo не раскрыла подробности о смартфоне-раскладушке, она выпустила новый тизерный видеоролик, где демонстрируется его тонкий корпус. Видео включает краткое сравнение с Find N3, которое подтверждает, что предстоящее устройство будет значительно тоньше своего предшественника.

Кроме того, компания подтвердила, что выпустит следующие флагманские смарт-часы вместе с новым телефоном. Изображение Oppo Watch X2, опубликованное на Weibo, демонстрирует циферблат часов и дает представление об их дизайне.

Часы Oppo Watch X2

Стоит отметить, что поскольку Oppo подтвердила планы по запуску Find N5 на международном рынке, у OnePlus нет особых причин переименовывать телефон и выпускать его на мировых рынках под брендом OnePlus Open 2. OnePlus хранит молчание о своем следующем складном устройстве, поэтому придется подождать до запуска Find N5, чтобы увидеть, какими будут устройства.

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