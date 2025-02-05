Найтонший у світі складаний смартфон надійде в продаж: коли це станеться

Компанія Oppo підтвердила плани з випуску свого наступного складного смартфона Find N5. він буде доступний по всьому світу.

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Magic V3 від Honor наразі утримує звання найтоншого складного смартфона у світі, але Oppo готується забрати корону завдяки майбутньому Find N5. Про це пише Android Authority.

Товщина флагманського складного смартфона може становити менше ніж 9,2 мм у складеному вигляді, і сама Oppo поділилася кількома тизерами, що хваляться тонким профілем телефону. Хоча дата запуску Find N5 не відома, у нещодавньому пості на Weibo керівник компанії підтвердив глобальну доступність новинки і повідомив, що вона надійде в продаж на міжнародному рівні одночасно з китайським дебютом. У пості також ідеться, що запуск може відбутися через два тижні, тож, найімовірніше, Find N5 вийде до кінця місяця.

Oppo Find N3 та Oppo Find N5

Хоча Oppo не розкрила подробиці про смартфон-розкладачку, вона випустила новий тизерний відеоролик, де демонструється його тонкий корпус. Відео містить коротке порівняння з Find N3, яке підтверджує, що майбутній пристрій буде значно тоншим за свого попередника.

Крім того, компанія підтвердила, що випустить наступний флагманський смарт-годинник разом із новим телефоном. Зображення Oppo Watch X2, опубліковане на Weibo, демонструє циферблат годинника і дає уявлення про його дизайн.

Годинник Oppo Watch X2

Варто зазначити, що оскільки Oppo підтвердила плани щодо запуску Find N5 на міжнародному ринку, у OnePlus немає особливих причин перейменовувати телефон і випускати його на світових ринках під брендом OnePlus Open 2. OnePlus зберігає мовчання про свій наступний складаний пристрій, тому доведеться почекати до запуску Find N5, щоб побачити, якими будуть пристрої.

Раніше ми писали про те, який смартфон може бути "найпотужнішим на планеті". Згідно з даними бенчмарка Geekbench, Samsung Galaxy S25 Ultra обійшов за продуктивністю iPhone 16 Pro Max.