Опередит Samsung и Apple: этот смартфон может вас удивить в 2026 году (фото)

Компания Oppo готовится выпустить новый складной смартфон Find N6. Последние утечки информации указывают на то, что эта модель получит прорывной гибкий дисплей.

Первый официальный анонс Oppo Find N6 уже появился на Weibo. Компания заявила, что смартфон будет представлен в ближайшее время.

На тизерном изображении показан внутренний дисплей без складок. Эксперты Android Authority считают, что это может быть намеком на главную изюминку Oppo Find N6.

Тизерное изображение Oppo Фото: Oppo

Это мнение подтверждает инсайдер Fixed Focus Digital, который поделился на Weibo рендерами OPPO Find N6, назвав его "самым бесшовным" складным экраном года. На изображениях также можно заметить четыре камеры, что стало шагом вперед по сравнению с тройной камерой Find N5.

Oppo Find N6 Фото: Weibo Oppo Find N6 Фото: Weibo Oppo Find N6 Фото: Weibo

Более реалистичное представление об экране Oppo Find N6 можно получить из видео, обнародованного в TikTok пользователем под ником kesuke_06. Судя по этим кадрам, складка на внутреннем дисплее смартфона почти незаметна.

Видео прокомментировал известный инсайдер Абхишек Ядав, отметив, что видимость складки можно будет объективно оценить только после официального запуска смартфона. По слухам, OPPO Find N6 выйдет в марте 2026 года.

Вероятное изображение Oppo Find N6 в реальной жизни Фото: Скриншот

"Oppo может стать первым брендом в 2026 году, который выпустит складной дисплей с почти нулевой складкой за несколько месяцев до того, как Apple и Samsung вступят в ту же гонку", — подчеркнул Ядав.

Напомним, владелец складного смартфона Samsung Galaxy TriFold пожаловался, что дисплей его смартфона неожиданно сломался.

Фокус также сообщал, что Apple планирует анонсировать складной iPhone во второй половине 2026 года, однако компания может столкнуться с некоторыми трудностями.