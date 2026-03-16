"Просто неймовірно дешево": майбутній складаний iPhone може здивувати ціною

Складаний iPhone від Apple може коштувати менше 2000 доларів, що набагато менше, ніж раніше очікувалося.

Майбутній iPhone Fold, ймовірно, отримає конфігурації пам’яті 256 ГБ, 512 ГБ та 1 ТБ, повідомляє інсайдер Instant Digital на Weibo.

За даними китайського інформатора, складаний iPhone з 256 ГБ пам’яті коштуватиме 15 999 юанів, ціна версії на 512 ГБ становитиме 17 999 юанів, а 1 ТБ — 19 999 юанів. Це приблизно 2330 доларів, 2621 долар та 2913 доларів відповідно.

Однак, як зазначає Macworld, Apple зазвичай конвертує ціни на власний розсуд. Наприклад, iPhone 17 Pro з 256 ГБ коштує в США 1099 доларів, що дорівнює 7546 юаням, але в Китаї цей телефон зараз коштує 8999 юанів. З огляду на це, видання вважає більш правдоподібними наступні ціни iPhone Fold:

256 ГБ — 1999 доларів;

512 ГБ — 2199 доларів;

1 ТБ — 2399 доларів.

Експерт порталу Абдулла Асім вказав на те, що більш ранні чутки описували iPhone Fold як один з найдорожчих смартфонів в історії. Однак, якщо вірити останньому витоку, стартова ціна складаного iPhone може зрівнятися з минулорічною ціною Samsung Galaxy Z Fold 7.

"Складані iPhone коштуватимуть просто неймовірно дешево", — наголосив Асім.

Варто враховувати, що Apple офіційно не оголошувала ціну свого першого складаного смартфона. Тож до всіх витоків варто ставитися з долею скептицизму.

