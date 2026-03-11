Смартфон Samsung оснастили батареей на 9600 мАч: как это удалось (видео)

Инженер с YouTube-канала Strange Parts проделал интересную манипуляцию со смартфоном Samsung Galaxy Z TriFold. Емкость его аккумулятора получилось увеличить на 71%.

Для этого энтузиаст заменил стандартные элементы питания на передовые кремний-углеродные батареи от компании Honor, пишет GSMArena. Оригинальный смартфон Samsung поставляется с АКБ емкостью 5600 мАч — довольно скромная цифра для устройства, обладающего 10-дюймовым экраном в разложенном виде.

Чтобы исправить этот недостаток и продемонстрировать возможности новых технологий, блогер интегрировал в аппарат аккумуляторы от смартфона Honor Magic V6. В результате общая емкость батареи Galaxy Z TriFold выросла до 9600 мАч.

Как проходила модификация

Процесс замены оказался сложным из-за плотной компоновки складного устройства. Элементы питания Honor оказались немного шире оригинальных батарей Samsung. Чтобы они поместились внутри корпуса, инженеру пришлось вырезать дополнительные полости в алюминиевой раме смартфона, вплотную подобравшись к механизму шарнира.

Відео дня

Второй проблемой стала электроника. Смартфон Samsung отказался бы работать с чужими батареями, поэтому автору пришлось отсоединить оригинальные контроллеры управления питанием (BMS) от аккумуляторов Galaxy Z TriFold и с помощью точечной сварки прикрепить их к ячейкам Honor. Только после этого устройство смогло корректно включиться и начать заряжаться. Разборка и сборка аппарата такого форм-фактора потребовала ювелирной точности, и в процессе инженер случайно повредил несколько дорогих гибких дисплеев, прежде чем добился успешного результата.

Апгрейд аккумулятора Samsung Galaxy Z TriFold

В чем секрет новых батарей

Столь значительный прирост емкости стал возможен благодаря внедрению кремний-углеродной технологии (Si/C), которую Samsung пока не применяет в своих смартфонах. Теоретически кремний способен удерживать в десять раз больше ионов лития, чем традиционный графит. Главная проблема заключалась в том, что при зарядке чистый кремний расширяется на 300%, что приводит к физическому разрушению батареи.

Специалисты Honor решили эту проблему, использовав метод химического осаждения из паровой фазы для создания идеально круглых сфер кремния и добавив углерод для стабилизации структуры. Это позволяет материалу расширяться равномерно без повреждения электродов. Использованные в проекте батареи содержат 25% кремния, что обеспечивает высочайшую плотность энергии. Автор эксперимента отметил, что даже если бы новые кремниевые АКБ были абсолютно идентичны по размеру оригинальным батареям Samsung, одна только смена химического состава дала бы прирост емкости на 38%.

Ранее сообщалось, что эксперты посоветовали недорогой смартфон Samsung. Смартфон Samsung Galaxy S25 FE имеет отличное качество сборки, яркий дисплей и премиальное оcнащение, которым обычно могут похвастаться только флагманы.

Также был опубликован обзор Samsung Galaxy S26+. Samsung недавно выпустила серию Galaxy S26, в которой S26+ занял позицию между базовой моделью и топовой версией Ultra. Аппарат получил обновленный процессор, ускоренную беспроводную зарядку и передовые ИИ-функции.