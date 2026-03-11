Смартфон Samsung оснастили батареєю на 9600 мАг: як це вдалося (відео)

Інженер з YouTube-каналу Strange Parts виконав цікаву маніпуляцію зі смартфоном Samsung Galaxy Z TriFold. Ємність його акумулятора вдалося збільшити на 71%.

Для цього ентузіаст замінив стандартні елементи живлення на передові кремній-вуглецеві батареї від компанії Honor, пише GSMArena. Оригінальний смартфон Samsung поставляється з АКБ ємністю 5600 мАг — досить скромна цифра для пристрою, що має 10-дюймовий екран у розкладеному вигляді.

Щоб виправити цей недолік і продемонструвати можливості нових технологій, блогер інтегрував в апарат акумулятори від смартфона Honor Magic V6. У результаті загальна ємність батареї Galaxy Z TriFold зросла до 9600 мАг.

Як проходила модифікація

Процес заміни виявився складним через щільне компонування складного пристрою. Елементи живлення Honor виявилися трохи ширшими за оригінальні батареї Samsung. Щоб вони помістилися всередині корпусу, інженеру довелося вирізати додаткові порожнини в алюмінієвій рамі смартфона, впритул підібравшись до механізму шарніра.

Другою проблемою стала електроніка. Смартфон Samsung відмовився б працювати з чужими батареями, тому автору довелося від'єднати оригінальні контролери управління живленням (BMS) від акумуляторів Galaxy Z TriFold і за допомогою точкового зварювання прикріпити їх до комірок Honor. Тільки після цього пристрій зміг коректно ввімкнутися і почати заряджатися. Розбирання і складання апарата такого форм-фактора вимагало ювелірної точності, і в процесі інженер випадково пошкодив кілька дорогих гнучких дисплеїв, перш ніж домігся успішного результату.

Апгрейд акумулятора Samsung Galaxy Z TriFold

У чому секрет нових батарей

Настільки значний приріст ємності став можливий завдяки впровадженню кремній-вуглецевої технології (Si/C), яку Samsung поки що не застосовує у своїх смартфонах. Теоретично кремній здатний утримувати в десять разів більше іонів літію, ніж традиційний графіт. Головна проблема полягала в тому, що під час заряджання чистий кремній розширюється на 300%, що призводить до фізичного руйнування батареї.

Фахівці Honor вирішили цю проблему, використавши метод хімічного осадження з парової фази для створення ідеально круглих сфер кремнію і додавши вуглець для стабілізації структури. Це дає змогу матеріалу розширюватися рівномірно без пошкодження електродів. Використані в проєкті батареї містять 25% кремнію, що забезпечує найвищу щільність енергії. Автор експерименту зазначив, що навіть якби нові кремнієві АКБ були абсолютно ідентичні за розміром оригінальним батареям Samsung, одна тільки зміна хімічного складу дала б приріст ємності на 38%.

