Ці смартфони Samsung змітали з прилавків: популярну модель раптом знімають з продажу

Компанія Samsung припиняє продажі свого складаного смартфона Galaxy Z Tri-Fold всього через три місяці після його запуску.

Samsung завершує продажі Galaxy Z Tri-Fold у Південній Кореї з 16 березня. У США смартфон буде продаватися доти, поки не вичерпаються поточні запаси, пише газета Dong-A Ilbo з посиланням на свої джерела.

Минулого року Galaxy Z Tri-Fold наробив шуму, встановивши рекорд за швидкістю продаж. Samsung випустила кілька партій флагмана, кожна з яких була розкуплена у Південній Кореї протягом кількох хвилин.

Samsung Galaxy Z TriFold Фото: gsmarena.com

Варто враховувати, що загальний обсяг продажів Galaxy Z Tri-Fold склав всього кілька тисяч одиниць. Попри великий попит, Samsung не спішила запускати масове виробництво потрійних складаних смартфонів.

Інсайдери стверджують, що це пов’язано з великим виробничими витратами. За їхніми словами, Galaxy Z Tri-Fold не буде прибутковим, навіть якщо продажі продовжаться, оскільки основні компоненти значно подорожчали. Особливо це стосується чипів пам’яті.

Також повідомляється, що Samsung з самого початку не планувала робити Galaxy Z Tri-Fold масовим продуктом. Цей смартфон задуманий радше як демонстраційна модель, а не як потенційне джерело прибутку.

"Схоже, було прийняте рішення, що його роль завершена, враховуючи, що технологічні можливості вже були достатньо продемонстровані ринку", — сказав інсайдер.

Нагадаємо, Galaxy Z TriFold провалив випробування на згинання через занадто тонкий корпус та надмірну кількість пластику.

Фокус також повідомляв, що інженер самостійно оснастив смартфон Galaxy Z TriFold батареєю ємністю 9600 мАг.