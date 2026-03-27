"Что-то действительно интересное": в сети впервые "засветился" смартфон Motorola Razr 70 Ultra (фото)

Компания Motorola готовится к запуску нового смартфона Razr 70 Ultra, который составит конкуренцию Samsung Galaxy Z Flip 7.

Первые изображения и ключевые характеристики складного смартфона Motorola Razr 70 Ultra появился на китайской платформе сертификации TENAA, сообщает GSMArena, сообщает GSMArena.

Сообщается, что Razr 70 Ultra будет немного толще, чем его предшественник Razr 60 Ultra. Смартфон будет иметь размеры 171,3 x 74,1 x 7,8 мм в разложенном виде и 88,0 x 74,1 x 15,8 мм в сложенном.

Motorola Razr 70 Ultra в сложенном виде Фото: OnLeaks

Судя по обнародованным рендерам, кнопка Moto AI расположена на левой боковой рамке, а кнопки регулировки громкости и питания — на правой. Внизу можно увидеть микрофон, решетку динамика, слот для SIM-карты и порт USB-C.

Утечка информации также указывает на то, что Razr 70 Ultra получил 7-дюймовый внутренний дисплей вместе с 4-дюймовым внешним экраном, как и текущий Razr 60 Ultra.

Motorola Razr 70 Ultra Фото: OnLeaks

Razr 70 Ultra против Galaxy Z Flip 7

Обозреватель портала PhoneArena Иоганна Ромеро заметила, что новый Razr 70 Ultra имеет более премиальную конструкцию, по сравнению с Razr 60 Ultra. При этом Razr 70 Ultra выглядит заметно толще конкурентов, особенно в сложенном состоянии.

"Вот тут-то и начинается действительно что-то действительно интересное и немного тревожное", — пишет Ромеро.

Как отмечает эксперт, Samsung Galaxy Z Flip 7 в сложенном виде уже имеет толщину менее 14 мм, что задает четкий тренд. Учитывая это, Razr 70 Ultra с его 15,8 мм выглядит менее выигрышно.

Samsung Galaxy Z Flip 7 Фото: zdnet.com

Вполне возможно, что толщина Razr 70 Ultra будет оправдана большим аккумулятором, лучшими камерами или поддержкой беспроводной зарядки Qi2. Однако пока эти характеристики не разглашаются.

"Если Motorola жертвует тонкостью ради существенности (аккумулятор, камеры, качество сборки), это может окупиться. Если же он просто... толще, без каких-либо существенных преимуществ, то это сложнее продать по сравнению с Galaxy Z Flip 7, который уже обещает тонкий и элегантный корпус", — подытожила обозреватель гаджетов.

