Лучше, чем Samsung: новый складной смартфон может удивить характеристиками

Samsung Galaxy Z Flip 7 сегодня считается лучшим складным смартфоном, однако вскоре у него появится серьезный конкурент — Motorola Razr 70.

Утечки информации указывают на то, что будущий Motorola Razr 70 может превзойти Galaxy Z Flip 7 по четырем показателям, сообщает TechRadar.

Motorola Razr 70 имеет несколько общих характеристик со своим предшественником. Например, смартфон получил 6,9-дюймовый основной экран и 3,6-дюймовый второй, аккумулятор емкостью 4500 мАч, 32-мегапиксельную фронтальную камеру и 50-мегапиксельную основную камеру.

В то же время Motorola Razr 70 может похвастаться несколькими улучшениями, такими как 50-мегапиксельная вторая камера и увеличенный объем памяти до 1 ТБ. Для сравнения Galaxy Z Flip 7 и Razr 60 имеют максимальный объем памяти 512 ГБ.

В издании указали на то, что две 50-мегапиксельные камеры дадут смартфону Motorola преимущество над Samsung. В описании Razr 70 также упоминается 3-кратный оптический зум. Это говорит о том, что одна из камер будет телеобъективом, что является редкостью для складных смартфонов.

Еще одним преимуществом Motorola станет разрешение фронтальной камеры, поскольку Samsung оснастила свой Galaxy Z Flip 7 лишь 10-мегапиксельным передним объективом.

Дата выхода Motorola Razr 70 пока не разглашается. Учитывая, что модели 2025 года были представлены в конце апреля, эксперты предполагают, что новый складной смартфон также выйдет в апреле.

Напомним, компания Honor готовится выпустить складной смартфон Magic V6.

Фокус также сообщал, что Oppo скоро выпустит складной смартфон Find N6.