"Один из лучших телефонов": новинка 2026 года поразила во время тестирования (фото)
Компания Honor готовится выпустить складной смартфон Magic V6 с огромным аккумулятором, премиальным дизайном и акцентом на долговечность.
Обозреватель технологий Рад Славов получил возможность испытать Honor Magic V6 в реальной жизни. Своими впечатлениями он поделился в статье для PhoneArena.
В первую очередь эксперт отметил, что Magic V6 имеет самый большой аккумулятор среди современных складных смартфонов. Эта батарея емкостью 6660 мАч может похвастаться улучшенной термостабильностью и повышенной устойчивостью к проколам. Есть поддержка проводной зарядки мощностью 80 Вт и беспроводной зарядки мощностью 66 Вт.
Хотя складные смартфоны имеют репутацию не слишком прочных устройств, Honor, похоже, собирается развеять эти опасения. Компания утверждает, что Magic V6 прошел проверку тысячами циклов сборки и получил сертификаты защиты от пыли и воды IP68 и IP69.
По сравнению с предшественником, Honor Magic V6 стал более устойчивым к падениям благодаря новой системе амортизации. То же касается внутреннего экрана, обещает до 33% улучшенную ударопрочность и антибликовое стекло.
Эксперт также отметил многочисленные функции для более комфортного просмотра. Honor Eye Comfort включает новую технологию искусственного интеллекта Defocus, которая имитирует оптическую расфокусировку, чтобы уменьшить нагрузку на глаза и создать ощущение просмотра с большего расстояния.
Примечательно, что Honor активно интегрирует Magic V6 с устройствами Apple. По словам обозревателя, наиболее ценной для него является синхронизация с MacBook, которая позволяет использовать Magic V6 как дополнительный экран и легко обмениваться файлами.
Подводя итоги, эксперт назвал Honor Magic V6 одним из самых впечатляющих складных телефонов 2026 года. Ожидается, что смартфон поступит в продажу на международных рынках во второй половине 2026 года.
"В течение последних нескольких лет Honor последовательно стремилась утвердиться как лидер в сфере складных телефонов, позиционируя Magic V как один из лучших телефонов этого премиального рынка. Сегодня Honor представляет свой Magic V6, который показывает, что компания вовсе не прекратила активно внедрять инновации.", — подчеркнул Славов.
