"Один з найкращих телефонів": новинка 2026 року вразила під час тестування (фото)

Компанія Honor готується випустити складаний смартфон Magic V6 з величезним акумулятором, преміальним дизайном та акцентом на довговічність.

Оглядач технологій Рад Славов отримав можливість випробувати Honor Magic V6 у реальному житті. Своїми враженнями він поділився у статті для PhoneArena.

В першу чергу експерт зазначив, що Magic V6 має найбільший акумулятор серед сучасних складаних смартфонів. Ця батарея ємністю 6660 мАг може похвалитися покращеною термостабільністю та підвищеною стійкістю до проколів. Є підтримка дротової зарядки потужністю 80 Вт та бездротової зарядки потужністю 66 Вт.

Honor Magic V6 Фото: PhoneArena

Хоча складані смартфони мають репутацію не надто міцних пристроїв, Honor, схоже, збирається розвіяти ці побоювання. Компанія стверджує, що Magic V6 пройшов перевірку тисячами циклів складання та отримав сертифікати захисту від пилу та води IP68 та IP69.

Порівняно з попередником, Honor Magic V6 став стійкішим до падінь завдяки новій системі амортизації. Те саме стосується внутрішнього екрану, що обіцяє до 33% покращену ударостійкість та антиблікове скло.

Внутрішній дисплей Honor Magic V6 Фото: PhoneArena

Експерт також відзначив численні функції для комфортнішого перегляду. Honor Eye Comfort включає нову технологію штучного інтелекту Defocus, яка імітує оптичне розфокусування, щоб зменшити навантаження на очі та створити відчуття перегляду з більшої відстані.

Примітно, що Honor активно інтегрує Magic V6 з пристроями Apple. За словами оглядача, найбільш цінною для нього є синхронізація з MacBook, яка дозволяє використовувати Magic V6 як додатковий екран та легко обмінюватися файлами.

Підбиваючи підсумки, експерт назвав Honor Magic V6 одним з найбільш вражаючих складних телефонів 2026 року. Очікується, що смартфон надійде у продаж на міжнародних ринках у другій половині 2026 року.

"Протягом останніх кількох років Honor послідовно прагнула утвердитися як лідер у сфері складних телефонів, позиціонуючи Magic V як один з найкращих телефонів цього преміального ринку. Сьогодні Honor представляє свій Magic V6, який показує, що компанія зовсім не припинила активно впроваджувати інновації.", — наголосив Славов.

Honor Magic V6 Фото: PhoneArena

Нагадаємо, Motorola розкрила всі характеристики майбутнього складаного телефона Razr Fold напередодні офіційної презентації.

Фокус також повідомляв, що Oppo готується випустити складаний смартфон Find N6 з проривним внутрішнім дисплеєм.