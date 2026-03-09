Краще, ніж Samsung: новий складаний смартфон може здивувати характеристиками

Samsung Galaxy Z Flip 7 сьогодні вважається найкращим складаним смартфоном, однак невдовзі у нього з’явиться серйозний конкурент — Motorola Razr 70.

Витоки інформації вказують на те, що майбутній Motorola Razr 70 може перевершити Galaxy Z Flip 7 за чотирма показниками, повідомляє TechRadar.

Motorola Razr 70 має кілька спільних характеристик зі своїм попередником. Наприклад, смартфон отримав 6,9-дюймовий основний екран та 3,6-дюймовий другий, акумулятор ємністю 4500 мАг, 32-мегапіксельну фронтальну камеру та 50-мегапіксельну основну камеру.

Водночас Motorola Razr 70 може похвалитися кількома покращеннями, такими як 50-мегапіксельна друга камера та збільшений обсяг пам'яті до 1 ТБ. Для порівняння Galaxy Z Flip 7 та Razr 60 мають максимальний обсяг пам’яті 512 ГБ.

У виданні вказали на те, що дві 50-мегапіксельні камери дадуть смартфону Motorola перевагу над Samsung. В описі Razr 70 також згадується 3-кратний оптичний зум. Це говорить про те, що одна з камер буде телеоб'єктивом, що є рідкістю для складаних смартфонів.

Ще однією перевагою Motorola стане роздільна здатність фронтальної камери, оскільки Samsung оснастила свій Galaxy Z Flip 7 лише 10-мегапіксельним переднім об’єктивом.

Дата виходу Motorola Razr 70 поки не розголошується. Враховуючи, що моделі 2025 року були представлені наприкінці квітня, експерти припускають, що новий складаний смартфон також вийде у квітні.

Нагадаємо, компанія Honor готується випустити складаний смартфон Magic V6.

Фокус також повідомляв, що Oppo скоро випустить складаний смартфон Find N6.