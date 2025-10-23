Названо найкращий складаний смартфон у 2025 році: всі здивувалися, адже це не Samsung або Pixel

Коли говориш "складаний смартфон", одразу думаєш про гаджети Samsung і Google. Моделі Google Pixel 10 Pro Fold і Samsung Galaxy Z Fold 7 вважаються найкращими у своїй категорії. Але виявилося, що і менш розкручений бренд може робити такі ж круті телефони.

Вихід складного смартфона Honor Magic V5 був зустрінутий неоднозначно, нагадує tomsguide.com. Деякі фахівці стали оскаржувати заяву компанії, що її новий складаний гаджет — найтонший у світі (і на те були підстави). Однак справа не в одному тільки статусі, а в самій суті Magic V5.

Перш за все, це оптимальне поєднання ціни та якості, зазначають експерти. Honor, Magic V5 обійдеться все-таки дешевше, ніж складні моделі Samsung і Pixel, а якість при цьому на висоті. Тут є два дисплеї: 7,95-дюймовий OLED-дисплей 2352 x 2172 (внутрішній) і 6,43-дюймовий OLED-дисплей 2378 x 1060 (зовнішній). Працює телефон на чипсеті Snapdragon 8 Elite і оснащений акумулятором ємністю 5820 мАг.

Відео дня

Є дротова і бездротова зарядка (66 Вт і 50 Вт відповідно), ОС Android 15 з MagicOS 9, захист від води і пилу IP58/IP59.

Задні камери такі: 50 МП основна камера (f/1.6), 50 МП надширококутна (f/2.0), 64 МП 3-кратна телефотокамера (f/2.5). Що стосується "фронталок", то тут вони такі: 20 МП f/2.2) внутрішня "селфі", 20 МП f/2.2) зовнішня "селфі".

Важить телефон всього 217 грамів, а ось у тому, що стосується товщини, трапилися розбіжності. Спочатку китайська компанія Honor стверджувала, що Magic V5 — найтонший складаний телефон у світі. Але за фактом це виявилося не зовсім так: найтоншим його можна назвати, тільки якщо не брати до уваги виступу його камери. Потрійний модуль задньої камери піднімається досить високо, і в результаті смартфон має більш масивний вигляд.

Раніше стало відомо, що цей тонкий складаний смартфон Honor витримав на собі холодильник вагою понад 100 кг. Таким чином Honor Magic V5 встановив світовий рекорд Гіннесса.