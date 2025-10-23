Назван лучший складной смартфон в 2025 году: все удивились, ведь это не Samsung или Pixel

Когда говоришь "складной смартфон", сразу думаешь про гаджеты Samsung и Google. Модели Google Pixel 10 Pro Fold и Samsung Galaxy Z Fold 7 считаются лучшими в своей категории. Но оказалось, что и менее раскрученный бренд может делать такие же крутые телефоны.

Выход складного смартфона Honor Magic V5 был встречен неоднозначно, напоминает tomsguide.com. Некоторые специалисты стали оспаривать заявление компании, что ее новый складной гаджет – самый тонкий в мире (и на то были основания). Однако дело не в одном только статусе, а в самой сути Magic V5.

Прежде всего, это оптимальное сочетание цены и качества, отмечают эксперты. Honor, Magic V5 обойдется все-таки дешевле, чем складные модели Samsung и Pixel, а качество при этом на высоте. Тут есть два дисплея: 7,95-дюймовый OLED-дисплей 2352 x 2172 (внутренний) и 6,43-дюймовый OLED-дисплей 2378 x 1060 (внешний). Работает телефон на чипсете Snapdragon 8 Elite и оснащен аккумулятором емкостью 5820 мАч.

Відео дня

Есть проводная и беспроводная зарядка (66 Вт и 50 Вт соответственно), ОС Android 15 с MagicOS 9, защита от воды и пыли IP58/IP59.

Задние камеры такие: 50 МП основная камера (f/1.6), 50 МП сверхширокоугольная (f/2.0), 64 МП 3-кратная телефотокамера (f/2.5). Что касается "фронталок", то тут они такие: 20 МП f/2.2) внутренняя "селфи", 20 МП f/2.2) внешняя "селфи".

Весит телефон всего 217 граммов, а вот в том, что касается толщины, случились расхождения. Изначально китайская компания Honor утверждала, что Magic V5 – самый тонкий складной телефон в мире. Но по факту это оказалось не совсем так: самым тонким его можно назвать, только если не считать выступа его камеры. Тройной модуль задней камеры поднимается довольно высоко, и в результате смартфон выглядит более массивным.

Ранее стало известно, что этот тонкий складной смартфон Honor выдержал на себе холодильник весом больше 100 кг. Таким образом Honor Magic V5 установил мировой рекорд Гиннесса.