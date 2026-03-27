"Щось справді цікаве": в мережі вперше "засвітився" смартфон Motorola Razr 70 Ultra (фото)

Компанія Motorola готується до запуску нового смартфона Razr 70 Ultra, який складе конкуренцію Samsung Galaxy Z Flip 7.

Перші зображення та ключові характеристики складаного смартфона Motorola Razr 70 Ultra з'явився на китайській платформі сертифікації TENAA, повідомляє GSMArena.

Повідомляється, що Razr 70 Ultra буде трохи товщим, ніж його попередник Razr 60 Ultra. Смартфон матиме розміри 171,3 x 74,1 x 7,8 мм у розкладеному вигляді та 88,0 x 74,1 x 15,8 мм у складеному.

Motorola Razr 70 Ultra у складеному вигляді Фото: OnLeaks

Судячи з оприлюднених рендерів, кнопка Moto AI розташована на лівій бічній рамці, а кнопки регулювання гучності та живлення — на правій. Внизу можна побачити мікрофон, решітку динаміка, слот для SIM-картки та порт USB-C.

Витік інформації також вказує на те, що Razr 70 Ultra отримав 7-дюймовий внутрішній дисплей разом із 4-дюймовим зовнішнім екраном, як і поточний Razr 60 Ultra.

Motorola Razr 70 Ultra Фото: OnLeaks

Razr 70 Ultra проти Galaxy Z Flip 7

Оглядачка порталу PhoneArena Йоганна Ромеро зауважила, що новий Razr 70 Ultra має більш преміальну конструкцію, порівняно з Razr 60 Ultra. При цьому Razr 70 Ultra виглядає помітно товстішим за конкурентів, особливо у складеному стані.

"Ось тут-то й починається справді щось справді цікаве та трохи тривожне", — пише Ромеро.

Як зазначає експертка, Samsung Galaxy Z Flip 7 у складеному вигляді вже має товщину менше 14 мм, що задає чіткий тренд. З огляду на це, Razr 70 Ultra з його 15,8 мм виглядає менш виграшно.

Samsung Galaxy Z Flip 7 Фото: zdnet.com

Цілком можливо, що товщина Razr 70 Ultra буде виправдана більшим акумулятором, кращими камерами або підтримкою бездротової зарядки Qi2. Однак наразі ці характеристики не розголошуються.

"Якщо Motorola жертвує тонкістю заради суттєвості (акумулятор, камери, якість збірки), це може окупитися. Якщо ж він просто… товщий, без жодних суттєвих переваг, то це складніше продати порівняно з Galaxy Z Flip 7, який вже обіцяє тонкий та елегантний корпус", — підсумувала оглядачка гаджетів.

