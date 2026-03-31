Головний фотофлагман року Vivo X300 Ultra з 200-Мп камерою вже тут: що вміє новинка (фото)

Vivo представила смартфон X300 Ultra. Можливості зйомки пристрою здатні перевершити визнаних лідерів ринку, таких як Galaxy S26 Ultra.

Хоча в апараті використовуються три тильних фотосенсори, вони виділяються якістю і професійними функціями, пише PhoneArena.

X300 Ultra: характеристики камер

Оптика X300 Ultra створена в партнерстві з компанією Zeiss. За словами представників бренду, в новинці немає другорядних камер, оскільки кожна має передові параметри.

Основна камера (200 Мп): застосовується новітній сенсор Sony LYT-901 (1/1.12 дюйма) з фокусною відстанню в 35 мм замість звичних для конкурентів 23 мм. Рішення забезпечує трохи вужчий кут огляду, але створює натуральну перспективу для портретів і вуличних пейзажів. Спеціальне покриття лінз (1G+6P) знижує відбиття більш ніж на 20%.

Телефото (200 Мп): замість двох окремих зум-об'єктивів, як у Samsung, Vivo встановила один перископічний варіант з фокусною відстанню 85 мм на базі великого датчика Samsung HP0 (1/1.4 дюйма). Він оснащений просунутою системою стабілізації (CIPA 7.0) і автофокусом, що спрацьовує 60 разів на секунду.

Ширококутна камера (50 Мп): використовує сенсор Sony LYT-818 (14 мм) з OIS.

До смартфона через спеціальний чохол із кріпленням можна під'єднати змінні телеконвертери від Zeiss — Cannon 400 і компактніший Lipstick 200. Ці аксесуари кратно збільшують значення оптичного зуму.

Vivo X300 Ultra також здатний записувати 10-бітове Log-відео з роздільною здатністю 4K за 120 кадрів за секунду. Матеріали сумісні з професійними робочими процесами ACES. Усі об'єктиви оснащені стабілізацією рівня стедікама.

На окрему увагу заслуговують алгоритми передачі кольору. Завдяки 50-Мп сенсору з 12 спектральними каналами і алгоритму Ultra XDR, смартфон вловлює і відтворює відтінки з точністю до пікселя.

Vivo X300 Ultra з усіх боків Фото: Vivo

Інші особливості X300 Ultra

Крім видатних камер, Vivo X300 Ultra володіє топовими специфікаціями:

Процесор Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Акумулятор на 6600 мАг зі швидкою дротовою (100 Вт) і бездротовою (40 Вт) зарядкою.

6,82-дюймовий 2K LTPO AMOLED дисплей (144 Гц).

До 16 ГБ оперативної та 1 ТБ сховища.

OriginOS 6 на базі ОС Android 16, заявлено 5 років підтримки.

Смартфон доступний у трьох кольорах: зеленому, сріблястому і чорному.

