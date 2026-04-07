Експерт порівняв камери Vivo X300 Ultra і iPhone 17 Pro Max: що показали тести (відео)

Смартфон Vivo X300 Ultra позиціонується як безкомпромісний фотофлагман. Новинку протестували і порівняли з популярним конкурентом iPhone 17 Pro Max.

Результатами та першими враженнями ділиться блогер з каналу ben's gadget reviews. Автор перевірив пристрої в різних сценаріях, приділивши особливу увагу найскладнішим умовам зйомки.

Нічна зйомка і зум

Головна перевага Vivo X300 Ultra полягає в розмірі його сенсорів. Основна камера оснащена величезним 200-Мп датчиком Sony LYT-901 оптичного формату майже в 1 дюйм. Надширококутна камера також отримала великий сенсор (1/1.3 дюйма). Це дало змогу китайському флагману захоплювати значно більше світла.

Vivo X300 Ultra і iPhone 17 Pro Max: фото вночі Фото: скриншот / YouTube

За словами автора, в умовах слабкого освітлення (наприклад, у темній ванній кімнаті) Vivo X300 Ultra видає набагато світлішу і деталізовану картинку. На аналогічних кадрах з iPhone 17 Pro Max зображення виходить помітно темнішим, з великою кількістю цифрового шуму.

Така ж ситуація спостерігається і при використанні телеоб'єктива. 200-мегапіксельний перископ Vivo (сенсор Samsung ISOCELL HP0) видає чіткіші знімки, які практично не страждають від засвічень у яскравих областях кадру, в той час як зум iPhone "об'єктивно слабкіший".

Vivo X300 Ultra і iPhone 17 Pro Max: нічне фото двору Фото: скриншот / YouTube

Відеозйомка

А ось у тестуванні відеоможливостей перемога дісталася смартфону від Apple. iPhone 17 Pro Max продемонстрував перевагу за кількома параметрами:

Стабілізація: Картинка на iPhone виявилася більш плавною.

Під час зйомки відео на основну камеру iPhone захоплює більше простору (24 мм проти 35 мм у Vivo).

Під час зйомки відео на основну камеру iPhone захоплює більше простору (24 мм проти 35 мм у Vivo). Цифровий шум: У відеороликах з iPhone шумів виявилося менше, ніж у конкурента.

Однак, щойно блогер перейшов до відеозйомки з використанням оптичного наближення, шальки терезів знову схилилися на користь Vivo X300 Ultra, завдяки його потужному перископічному модулю.

Блогер зазначив, що Vivo цього року зробила величезний наголос саме на поліпшення відео (додано підтримку 10-бітного формату APV log з бітрейтом до 1200 Мбіт/с і можливість перемикати об'єктиви просто під час знімання), але поки що Apple все ще зберігає невелику перевагу в базових сценаріях відеознімання.

