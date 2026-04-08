"Лучшая камера": эксперт назвала более дешевую альтернативу iPhone 17 Pro Max (фото)

Новый Xiaomi 17 Ultra оснащен одной из самых мощных камер среди смартфонов Android, способной составить конкуренцию флагманам от Apple и Samsung.

Xiaomi 17 Ultra превосходит iPhone 17 Pro Max и Samsung Galaxy S26 Ultra по некоторым характеристикам камеры, однако стоит дешевле. Впечатлениями от камеры Xiaomi 17 Ultra поделилась эксперт по фотографии и технологий Эми Дейвис в своем обзоре для Amateur Photographer.

Камеры Xiaomi 17 Ultra

Одним из основных преимуществ флагмана Xiaomi стал однодюймовый основной сенсор, которым на сегодня не может похвастаться ни один другой смартфон. Это ставит Xiaomi 17 Ultra в один ряд с премиальными моделями компактных камер, такими как серия Sony RX100.

Xiaomi 17 Ultra Фото: amateurphotographer.com

Речь идет о сенсоре от Light Fusion, который имеет разрешение 50 МП. Модуль основной камеры также включает объектив 23 мм f/1.7 с разрешением 200 МП и сверхширокоугольный объектив на 50 МП 14 мм f/2.2. Также есть 50-мегапиксельная фронтальная камера. Все эти объективы производства Leica.

Відео дня

По словам Дейвис, фото на однодюймовый объектив Xiaomi 17 Ultra в целом выглядят очень хорошо. Они имеют хорошие цвета, множество деталей и действительно могут сравниться по качеству с компактными камерами премиум-класса. Новый зум-объектив также получил положительную оценку.

Фото на Xiaomi 17 Ultra Фото: amateurphotographer.com

Кроме того, автор обзора отметила, что Xiaomi 17 Ultra имеет одну из лучших фронтальных камер на рынке. Новинкой этой модели является добавление автофокусировки, которая делает селфи несколько резче.

Селфи на Xiaomi 17 Ultra Фото: amateurphotographer.com

Приложение камеры Xiaomi 17 Ultra

Фото на Xiaomi 17 Ultra Фото: amateurphotographer.com

Программа "Камера" на Xiaomi 17 Ultra содержит много различных режимов съемки. При этом Дейвис призналась, что большую часть времени использует режим по умолчанию под названием "Фото". Он позволяет быстро переключаться между различными объективами, а также регулировать их.

Например, в режиме "Фото" можно изменить стандартное разрешение с 12,5 Мп на 50 Мп. Также можно снимать с разрешением 200 Мп в отдельном режиме 200 Мп, но это работает только с телеобъективом, поскольку это единственный объектив с таким высоким разрешением.

Фото на Xiaomi 17 Ultra Фото: amateurphotographer.com

Режим "Фото" также предлагает варианты цветопередачи Leica Vibrant или Leica Authentic. Vibrant — это опция по умолчанию, а Authentique — более приглушенная. Другие опции этого режима включают включение/выключение HDR, настройку соотношения сторон и добавление таймера.

Для режима "Супермакро" используется объектив с зумом, причем для корректной работы объект съемки должен находиться на расстоянии примерно 30 см от объектива.

Фото на Xiaomi 17 Ultra Фото: amateurphotographer.com

Альтернативный вариант макросъемки появится, если просто приблизить телефон очень близко к объекту — в этом случае вместо макрообъектива будет использоваться ультраширокоугольный объектив, а телефон обрежет изображение, чтобы сохранить тот же угол обзора. Если телефон обнаружит, что вы снимаете в условиях слабого освещения, он автоматически активирует "Ночной режим".

"Портретный режим" дает возможность снимать портреты с увеличением 1x, 2x, 3,2-4,3x. При желании можно настроить степень размытия фона.

Цена Xiaomi 17 Ultra

Самый дешевый вариант Xiaomi 17 Ultra стоит от 1299 фунтов стерлингов (примерно 75 690 гривен), что не дешево. Однако если сравнить этот смартфон с прямыми конкурентами, он предлагает лучшие камеры по более низкой стоимости.

Важно

Например, Samsung Galaxy S26 Ultra с аналогичным объемом памяти стоит от 1449 фунтов стерлингов (примерно 84 429 гривен), а iPhone 17 Pro Max — 1399 фунтов стерлингов (примерно 81 516 гривен).

"Замечательный однодюймовый сенсор, два дополнительных объектива, многофункциональное встроенное приложение для камеры и просто отличные результаты говорят сами за себя. Если вам нужна просто лучшая камера, то это именно то, что нужно — я бы сказала, что благодаря этому Xiaomi предлагает гораздо лучшее соотношение цены и качества, чем любой из ее двух главных конкурентов", — подытожила Дейвис.

