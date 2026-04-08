"Найкраща камера": експертка назвала дешевшу альтернативу iPhone 17 Pro Max (фото)

Новий Xiaomi 17 Ultra оснащений однією з найпотужніших камер серед смартфонів Android, здатною скласти конкуренцію флагманам від Apple та Samsung.

Xiaomi 17 Ultra перевершує iPhone 17 Pro Max та Samsung Galaxy S26 Ultra за деякими характеристиками камери, однак коштує дешевше. Враженнями від камери Xiaomi 17 Ultra поділилась експертка з фотографії та технологій Емі Дейвіс у своєму огляді для Amateur Photographer.

Камери Xiaomi 17 Ultra

Однією з основних переваг флагмана Xiaomi став однодюймовий основний сенсор, яким на сьогодні не може похвалитися жоден інший смартфон. Це ставить Xiaomi 17 Ultra в один ряд з преміальними моделями компактних камер, такими як серія Sony RX100.

Йдеться про сенсор від Light Fusion, який має роздільну здатність 50 МП. Модуль основної камери також включає об'єктив 23 мм f/1.7 з роздільною здатністю 200 МП та надширококутний об'єктив на 50 МП 14 мм f/2.2. Також є 50-мегапіксельна фронтальна камера. Всі ці об'єктиви виробництва Leica.

За словами Дейвіс, фото на однодюймовий об'єктив Xiaomi 17 Ultra загалом виглядають дуже добре. Вони мають гарні кольори, безліч деталей та справді можуть зрівнятися за якістю з компактними камерами преміум-класу. Новий зум-об'єктив також отримав позитивну оцінку.

Окрім того, авторка огляду зазначила, що Xiaomi 17 Ultra має одну з найкращих фронтальних камер на ринку. Новинкою цієї моделі є додавання автофокусування, яке робить селфі дещо різкішими.

Застосунок камери Xiaomi 17 Ultra

Програма "Камера" на Xiaomi 17 Ultra містить багато різних режимів зйомки. При цьому Дейвіс зізналась, що більшість часу використовує режим за замовчуванням під назвою "Фото". Він дозволяє швидко перемикатися між різними об’єктивами, а також регулювати їх.

Наприклад, у режимі "Фото" можна змінити стандартну роздільну здатність з 12,5 Мп на 50 Мп. Також можна знімати з роздільною здатністю 200 Мп в окремому режимі 200 Мп, але це працює лише з телеоб’єктивом, оскільки це єдиний об’єктив із такою високою роздільною здатністю.

Режим "Фото" також пропонує варіанти передачі кольору Leica Vibrant або Leica Authentic. Vibrant — це опція за замовчуванням, а Authentique — більш приглушена. Інші опції цього режиму включають увімкнення/вимкнення HDR, налаштування співвідношення сторін та додавання таймера.

Для режиму "Супермакро" використовується об'єктив із зумом, причому для коректної роботи об'єкт зйомки повинен знаходитися на відстані приблизно 30 см від об'єктива.

Альтернативний варіант макрозйомки з'явиться, якщо просто наблизити телефон дуже близько до об'єкта — у цьому випадку замість макрооб'єктива буде використовуватися ультраширококутний об'єктив, а телефон обріже зображення, щоб зберегти той самий кут огляду. Якщо телефон виявить, що ви знімаєте в умовах слабкого освітлення, він автоматично активує "Нічний режим".

"Портретний режим" дає можливість знімати портрети зі збільшенням 1x, 2x, 3,2-4,3x. При бажанні можна налаштувати ступінь розмиття фону.

Ціна Xiaomi 17 Ultra

Найдешевший варіант Xiaomi 17 Ultra коштує від 1299 фунтів стерлінгів (приблизно 75 690 гривень), що не дешево. Однак якщо порівняти цей смартфон з прямими конкурентами, він пропонує кращі камери за нижчою вартістю.

Наприклад, Samsung Galaxy S26 Ultra з аналогічним обсягом пам’яті коштує від 1449 фунтів стерлінгів (приблизно 84 429 гривень), а iPhone 17 Pro Max — 1399 фунтів стерлінгів (приблизно 81 516 гривень).

"Чудовий однодюймовий сенсор, два додаткові об'єктиви, багатофункціональний вбудований додаток для камери та просто чудові результати говорять самі за себе. Якщо вам потрібна просто найкраща камера, то це саме те, що потрібно — я б сказала, що завдяки цьому Xiaomi пропонує набагато краще співвідношення ціни та якості, ніж будь-який з її двох головних конкурентів", — підсумувала Дейвіс.

