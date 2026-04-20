Компактний смартфон з потужною камерою: новинка Oppo розсекречена перед випуском (фото)

Компанія Oppo незабаром випустить новий флагманський компактний телефон Find X9s Pro, який, ймовірно, матиме подвійну 200-мегапіксельну камеру.

Oppo Find X9s Pro офіційно вийде 21 квітня. Ключові характеристики смартфона компанія Oppo розкрила на Weibo.

Повідомляється, що Find X9s Pro отримав 6,3-дюймову панель U9 Pro з рамками 1,1 мм, мінімальною яскравістю 1 ніт та частотою оновлення 144 Гц. Дисплей також має сертифікат захисту зору TÜV Rheinland.

Офіційні рендери Find X9s Pro

Смартфон працюватиме на чипсеті Dimensity 9500 та буде доступний у чотирьох конфігураціях пам'яті: 12 ГБ/256 ГБ, 12 ГБ/512 ГБ, 16 ГБ/512 ГБ та 16 ГБ/1 ТБ. Його кремнієво-вуглецевий акумулятор пропонує ємність 7025 мАг, дротову зарядку потужністю 80 Вт та бездротову зарядку потужністю 50 Вт.

Відео дня

Важливо

Що стосується камери, раніше інсайдер повідомляв, що Find X9s Pro отримав основний сенсор на 200 МП, перископічний телеоб'єктив на 200 МП та надширококутний об'єктив на 50 МП.

Ще однією перевагою Oppo Find X9s Pro став рейтинг захисту від пилу та води IP66, IP68 та IP69. Очікується, що смартфон буде продаватися у чотирьох кольорах Free White, Natural Titanium, Energetic Orange та Wind Blue.

