Недорогий смартфон з преміум-параметрами: експерт випробував нову модель Oppo (фото)

Компанія Oppo представила абсолютно нову серію смартфонів Oppo F33, яка включає дві моделі для різних цінових сегментів.

Oppo F33 та Oppo F33 Pro мають схожі характеристики, однак версія Pro має деякі переваги. Першими враженнями про цей смартфон поділилися оглядачі порталу Gadgets 360.

Попри доступну ціну, Oppo F33 Pro пропонує низку топових характеристик. Наприклад, смартфон отримав 6,57-дюймовий Full HD+ AMOLED-дисплей. Роздільна здатність екрану становить 2372 x 1080 пікселів. Під час тестування експерти відзначили хорошу якість зображення, зокрема глибокі темні кольори.

Oppo F33 Pro Фото: Gadgets360

Смартфон доступний у трьох кольорах: Passion Red, Starry Blue та Misty Forest. Якщо перші два варіанти мають однотонний дизайн, то Misty Forest отримав нове багатошарове покриття Dynamic 3D Depth, яке надає задній панелі преміального вигляду.

Відео дня

Дизайн Misty Forest зображує ліс у кількох шарах, які по-різному світяться на світлі, створюючи 3D-ефект. Компанія стверджує, що для створення задньої панелі використовувала технологію холодного ліплення.

Важливо

Що стосується камери, Oppo F33 Pro отримав подвійний основний модуль, який включає 50-мегапіксельний основний сенсор з діафрагмою f/1.8 та 2-мегапіксельний сенсор глибини з діафрагмою f/2.4. Також є фронтальна камера на 16 МП.

Oppo F33 Pro працює на новому процесорі MediaTek Dimensity 6360 у поєднанні з 8 ГБ оперативної пам'яті LPDDR4X та 256 ГБ вбудованої пам'яті UFS 2.2. Акумулятор смартфона може похвалитися ємністю 7000 мАг та підтримкою швидкої зарядки потужністю 80 Вт.

Серія Oppo F33 вже офіційно вийшла у Індії. Про глобальний реліз смартфон наразі немає інформації.

Ціна базового Oppo F33 — 31 999 рупій (близько 15 205 грн).

Ціна Oppo F33 Pro — від 37 999 рупій (близько 18 057 грн).

