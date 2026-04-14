Один із найкращих телефонів Xiaomi: потужний Redmi K90 Max отримав дату прем'єри (фото)

Бренд Redmi офіційно оголосив дату презентації смартфона K90 Max. Новинка отримає дисплей із частотою оновлення 165 Гц і систему повітряного охолодження.

Анонс апарату відбудеться в Китаї 21 квітня. Про характеристики дисплея і деталі попередніх замовлень пише Gadgets360.

Смартфон оснащений 6,83-дюймовим екраном M10 з піковою яскравістю 3500 ніт. Матриця працює з частотою оновлення 165 Гц. Виробник заявляє про підтримку 160 кадрів за секунду більш ніж у 40 мобільних іграх. Миттєва частота дискретизації торкань досягає 3500 Гц, що важливо для чутливості. Частота опитування мультитача становить 480 Гц. Акустична система апарата складається із симетричних стереодинаміків формату 1115x. Калібруванням звуку займалися фахівці компанії Bose.

Особливості системи активного охолодження Redmi K90 Pro Max (ілюстративне фото) Фото: Xiaomi

Охолодження внутрішніх компонентів забезпечує вбудований кулер. Корпус апарата сертифікований за трьома стандартами захисту від води та пилу: IP66, IP68 і IP69. Джерела повідомляють про використання процесора MediaTek Dimensity 9500, а ємність акумулятора перевищить 8000 мАг. Гаджет також отримає підтримку швидкої дротової зарядки на 100 Вт.

На офіційному сайті компанії відкрито прийом попередніх замовлень. Смартфон доступний у сріблястому кольорі Space Silver. Місцевим покупцям пропонують знижку за програмою обміну старих пристроїв до 1200 юанів. Апарат стане третьою моделлю в серії, доповнивши базовий Redmi K90 і старший Redmi K90 Pro Max.

Раніше повідомлялося, що оновлення HyperOS 3.1 вже доступне для цих гаджетів Xiaomi. Компанія продовжує поширювати глобальну версію прошивки HyperOS 3.1 на базі ОС Android 16. Після дебюту на флагманських смартфонах апдейт приходить на більш широке коло пристроїв.

Також Фокус писав про недорогий телефон з відмінною батареєю. Бюджетний смартфон Xiaomi Redmi Note 14 4G отримав AMOLED-екран, батарею пристойної ємності і тривалу підтримку оновленнями.