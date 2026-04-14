Оновлення HyperOS 3.1 вже доступне для цих гаджетів Xiaomi: повний список (фото)

Xiaomi продовжує поширювати глобальну версію прошивки HyperOS 3.1 на базі ОС Android 16. Після дебюту на флагманських смартфонах апдейт приходить на більш широке коло пристроїв.

Раніше оновлення прийшло на смартфони серії Xiaomi 17, а тепер з'явиться на планшетах і телефонах суббрендів Redmi і POCO. Gizmochina наводить актуальний список гаджетів, власники яких можуть встановити свіжу версію ОС.

На сьогодні HyperOS 3.1 доступна для таких пристроїв:

Xiaomi 17

Xiaomi 17 Ultra

Xiaomi 15T Pro

Xiaomi Pad 7

Xiaomi Pad 7 Pro

Xiaomi Pad 7 Ultra

Xiaomi Pad 7S Pro

Redmi Pad Pro

POCO F7 Pro

POCO Pad

Щоб перевірити наявність апдейта, користувачам зазначених моделей необхідно перейти в меню "Налаштування" -> "Про телефон" і натиснути на логотип HyperOS. Через поетапний характер розгортання, прошивка може з'явитися на пристроях з невеликою затримкою. Список підтримуваних девайсів буде поступово розширюватися.

Xiaomi 15T Pro (ілюстративне фото) Фото: gsmarena.com

Одним із головних нововведень HyperOS 3.1 стала поява функції HyperIsland (аналога Dynamic Island від Apple) на планшетах — відображення плеєра та інших корисних опцій у плашці вгорі екрана. На смартфонах цей інтерактивний елемент інтерфейсу отримав додаткові анімації, глибшу інтеграцію зі сторонніми додатками і поліпшене відображення фонових активностей.

Розробники оновили меню недавніх додатків, надавши йому схожості з інтерфейсом iOS. Навігація за допомогою жестів стала більш плавною, а управління картками запущених програм — більш інтуїтивним. Впроваджено технологію Super OTA, що значно прискорює процес встановлення системних оновлень і скорочує час обов'язкового перезавантаження пристрою.

Окрему увагу в HyperOS 3.1 приділено поліпшенню взаємодії з технікою Apple. Прошивка отримала нативну підтримку навушників AirPods, включно зі спливаючими вікнами під час швидкого сполучення і роботою з функцією просторового аудіо на сумісних моделях. Крім того, оновлення містить безліч прихованих оптимізацій на рівні системи, спрямованих на підвищення стабільності та швидкодії.

